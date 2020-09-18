Экс-главу института садоводства имени Лисавенко обвиняют в мошенничестве

Новости 21.09.2020 10:11 683

Бывший директор ФГБНУ «Научно исследовательский институт садоводства Сибири им. М.А. Лисавенко» в Барнауле стал фигурантом уголовного дела о мошенничестве. По данным алтайского Следкома, он продал саженцы мимо кассы на 3,8 млн рублей.

«С 2016 по 2018 годы обвиняемый занимая различные должности в институте садоводства обладал точными сведениями о реальном количестве выращенной продукции. Движимый корыстными побуждениями, директор существенно занижал количество выращенных саженцев, тем самым умышленно укрывая их от бухгалтерского учета, а затем реализовывал неучтенный товар третьим лицам», - сказано в релизе СК РФ по региону.

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Экс-директору предъявлено обвинение по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием, совершенное лицом с использованием своего служебного положения и в особо крупном размере). Обвиняемый свою вину признал полностью. Уголовное дело направлено в суд.

Имени Следком не называет, но известно, что до 1 сентября 2018 года этот пост занимал Юрий Зубарев.