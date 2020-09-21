Это аншлаг. За пост главы Каменского района поборются 13 человек

Новости 21.09.2020 10:46 1671

Еще семь кандидатов подали документы на конкурс по определению главы Каменского района. И теперь за это место будут бороться 13 человек. Имена претендентов «Политсибру» сообщил местный источник.

За время приема документов (до 12 часов воскресенья, 20 сентября) на конкурс заявились:

Пустовар Александр Иванович, 66 лет, пенсионер, Кайзер Борис Владимирович, 42 года, временно не работающий, бывший заместитель главы Каменского района, Юдкин Валерий Николаевич, 63 года, пенсионер, бывший заместитель главы Камня-на-Оби, Гладушкин Александр Дмитриевич, 53 года, мастер РЭС (районных электрических сетей), Ворсин Дмитрий Анатольевич, 40 лет, зампредседателя комитета по законности и местному самоуправлению Барнаульской городской Думы, член фракции и партии ЛДПР, Аксенов Вячеслав Александрович, 41 год, директор ООО «Сибавто» (Барнаул), Гордиенко Евгения Николаевна, 39 лет, заместитель главы администрации Каменского района, сейчас исполняет обязанности главы, Глотов Павел Сергеевич, 41 год, главный специалист территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Алтайскому краю, Ермаков Евгений Иванович, 48 лет, исполнительный директор ООО «Агрохолдинг «Солтон», Осадченко Владимир Викторович, 63 года, пенсионер МВД, Кумоняев Сергей Геннадьевич, 48 лет, индивидуальный предприниматель, Шевелева Елена Николаевна, 48 лет, преподаватель Каменского педагогического колледжа, Панченко Иван Владимирович, 40 лет, безработный, зампредседателя Каменского районного Собрания депутатов.

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По данным на утро пятницы, 18 сентября, документы принесли только шесть человек. Как видим, больше половины желающих заявились в последние дни приема.

Сегодня, 21 сентября, комиссия проведет оценку документов и допустит до следующего этапа только тех, кто предоставил полный пакет и проходит по всем официально требуемым параметрам. В пятницу, 25 сентября, со всеми оставшимися кандидатами пройдут собеседования. Самых достойных комиссия рекомендует для голосования на сессии Каменского районного собрания депутатов.

По данным источников «Политсибру», победителем конкурса вполне может стать Дмитрий Ворсин. Даже несмотря на то, что сейчас он живет в Барнауле и является членом ЛДПР.