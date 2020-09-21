Политическая хроника недели: Долгова попала под следствие, в Барнауле осквернили Ленина, партии сделали выводы

Новости 21.09.2020 9:30 2135

Неделя была богата на громкие события. Так, стало известно, что экс-чиновница Ирина Долгова попала под следствие, неизвестная женщина «прославила» Барнаул в сети, написав на памятнике Ленину слово из трех букв, а партии проанализировали итоги выборов. Об этих и других событиях в хронике «Политсибру».

Бывший вице-премьер Ирина Долгова попала под следствие

На прошлой неделе стало известно, что экс-заместитель председателя правительства Алтайского края Ирина Долгова подозревается в превышении должностных полномочий. О возбуждении уголовного дела сообщили в пресс-службе следственного управления СКР по краю.

По версии следствия, осенью 2018 года Долгова, тогда она еще занимала пост министра здравоохранения края, за счет краевого бюджета обеспечила дорогостоящим лекарственным препаратом своего знакомого, который не имел права на его бесплатное получение.

По месту жительства бывшей чиновницы, а также на прежнем месте ее работы провели обыски. Правоохранители продолжают сбор закрепление доказательств по делу.

Напомним, Ирина Долгова в конце августа заявила об уходе с поста вице-премьера правительства по собственному желанию. Свои намерения она объяснила личными обстоятельствами, губернатор Виктор Томенко выразил тогда сожаление по поводу ее ухода.

Партии анализируют итоги выборов

На прошлой неделе подвели итоги выборов. На выборах 13 сентября в Алтайском крае было разыграно 399 мандатов депутатов и глав муниципального уровня. «Единая Россия» подтвердила статус партии большиснтва, выиграв 73% мест. На втором месте оказалась «Справедливая Россия» с результатом 12%. У коммунистов всего 3%, а у ЛДПР и вовсе 1,5%. Подробнее читайте здесь.

В Барнауле осквернили памятник Ленину

Неизвестная женщина осквернила памятник Владимиру Ленину на площади советов. Она написала на памятнике нецензурное слово, обозначающее мужской половой орган и внизу добавила «Прости нас, Господи. Аминь». Позже женщину задержали сотрудники ППС. В пресс-службе ГУ МВД сообщили, что по данному факту проводится проверка, по результатам которой будет принято соответствующее процессуальное решение. Мотивы женщины не объясняются. Не исключено, что к действиям ее подтолкнула вновь разгоревшаяся дискуссия о возможном выносе тела Ленина из мавзолея и перспективах его захоронения.

На произошедшее активно отреагировали пользователи соцсетей, а также свое отношение высказал лидер КПРФ Геннадий Зюганов. Он написал заявление в полицию из-за осквернения памятников Ленину в Барнауле и Челябинской области, сообщает "Подъем".

«Под охрану народ возьмет и памятники, и свою историю. Но те, кто плюет в этот колодец, заплатят самую жесткую цену. Разберемся с каждой этой сволочью, они получат по заслугам», – сказал он.

Депутата Железовского хотят сократить

Депутата Алтайского Заксобрания, справедливоросса Василия Железовского решили сократить с должности замдиректора спортивной школы, заведующего бассейном «Аквамарин» в Камне-на-Оби.

Как рассказал депутат «Политсибру», он намерен отстаивать свои права на работу, так как считает, что документы о сокращении ему предоставили «неуполномоченные на то лица». Железовский заявил, что руководитель Каменской спортивной школы Елена Букреева, которая приняла решение об увольнении, назначена незаконно, так как у главы города и председателя комитета по физической культуре и спорту администрации района на тот момент не было полномочий для ее назначения.

Депутат добавил, что его уже неоднократно хотели сместить, но ему удавалось отстоять свои права. Он надеется победить и в этот раз. Железовский замечает, что особых амбиций по поводу должности у него нет, но за время его работы коллектив своими силами отмыл и сделал внутренний ремонт в бассейне.

Бывшему вице-мэру не удалось обжаловать приговор

Бывшему заместителю главы администрации Барнаула по городскому хозяйству Александру Алексеенко не удалось обжаловать приговор. Он вступил в законную силу. Адвокат просил назначить своему подзащитному условное наказание, однако суд счел приговор первой инстанции обоснованным.

Напомним, по данным следствия, Алексеенко получил крупную взятку от компании, которая по договору с МУП предоставляла услуги по водоотведению жидких отходов. Фирме обещали «общее покровительство» и «лояльное отношение» со стороны властей. В ходе следствия Алексеенко полностью признал свою вину. Суд приговорил бывшего вице-мэра к пяти годам заключения в колонии строгого режима и штрафу в 1,3 млн рублей.

Барнаульский депутат поборется за пост главы

Депутат Барнаульской гордумы, член фракции ЛДПР Дмитрий Ворсин подал заявление для регистрации в качестве кандидата на пост главы Каменского района. Ворсин занимает должность заместителя председателя комитета по законности и местному самоуправлению БГД. Комиссия приняла и рассматривает заявление. 25 сентября со всеми кандидатами проведут собеседования.

Напомним, Каменский район остался без главы в 2019 году, прежнего руководителя Федора Найдена отстранили от должности. Его признали виновным в препятствование законной предпринимательской деятельности. Сейчас обязанности главы исполняет Евгения Гордиенко.