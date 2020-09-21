«Черные» технологии ушли в прошлое. Эксперты обсудили выборы в Госдуму 2021 года

Аналитика 21.09.2020 9:04 1691

Выборы 2020 года называют главной репетицией перед большими выборами в 2021 году (обновится Госдума и ряд региональных парламентов, в том числе и в Алтайском крае). Это событие будет настолько масштабным, что под него даже готовятся перенести день голосования почти на полгода вперед. О том, что показала эта последняя кампания, какие шансы имеют партии, в том числе и маленькие старые и маленькие новые, и стоит ли ждать новых сомнительных технологий, обсудили представители политических сил и политтехнологи на прошедшей в Барнауле конференции Алтайского центра политического консалтинга.

Итоги выборов партий и о чем они говорят

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Организатор встречи, глава центра, политтехнолог Константин Лукин рассказал, что для «Единой России» эти выборы стали битвой за статус-кво, ведь еще несколько месяцев назад был актуален вопрос, а сможет ли партия власти сохранить лидерство. Скепсиса было много. Но ЕР со средним результатом в 49,2% (по спискам на выборах в региональные парламенты) окончательно закрепила статус главной партии. И на выборах в Госдуму в 2021 году она будет претендовать на конституционное большинство, отметил Лукин.

В целом с этим заявлением никто спорить не стал. Единоросс, депутат АКЗС Иван Мордовин даже добавил, что 40-50% - это совершенно нормальный, адекватный и отвечающий реалиям результат. И намного лучше, чем неестественные 60-70%.

С небольшой ложкой дегтя выступил глава фракции «Справедливая Россия» в АКЗС Александр Молотов, который считает, что есть некий негативный тренд для партии власти. Он уверен, что парламентская четверка сохранит свой статус, но ЕР победит без конституционного большинства (либо в коалиции с новыми партиями).

У КПРФ была задача закрепить статус главного оппозиционера. И это у компартии получилось со средним показателем в 13%. И на будущих выборах она вполне может рассчитывать на второе место.

ЛДПР попыталась стать партией №2 и восстановиться после дела Сергея Фургала.

«Но в итоге они просели больше всех. Это хорошо видно на примере Алтайского края, где либерал-демократы при большим количестве кандидатов получили только 1,5% мандатов. В среднем по России показатель партии - 11,5%. Это значительно ниже, чем на прошлых думских выборах. И отбирали у ЛДПР электорат в основном новые партии, больше всех - «За правду», - отметил Лукин.

Для хорошего результата в следующем году ЛДПР придется очень постараться.

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«Справедливую Россию» в очередной раз все пытались похоронить и главный вопрос стоял так: удержится ли она в четверке лидеров, напоминает Константин Лукин. СР с честью перенесла эти выборы, хотя в одном регионе не преодолела барьер в 5%. Средний показатель - 7,75%, что выше думских выборов 2016 года. По словам Лукина, это показывает, что у партии остался свой электорат, но все равно им надо и дальше по максимуму мобилизовываться.

О том же сказал и депутат АКЗС, справедливоросс Владислав Вакаев:

«Электоральное ядро СР более рыхлое, чем у остальных, и от нее легче откусить новым партиям».

Нашумевшая партия «Новые люди» зашла с большими бюджетами и мощными технологами.

«И хотя они смогли получить регистрацию только в четырех регионах, но четко показали: пройти барьер в 5% возможно и без внятной повестки, мессенджей и кандидатов, но имея огромное количество денег. Именно у них на этих выборах самая высокая стоимость одного голоса», - отметил Лукин.

Реально боролись за место под солнцем и новые «За правду» (которые показали результат и без таких вложений, как у НН), «Зелёная альтернатива», «Прямая демократия» и старые «Партия пенсионеров России» (которая уже имеет представительство в четверти регионов России), «Родина», «Коммунисты России», КПСС и «Казачья партия» (последние три традиционно соревновались за звание главного спойлера КПРФ на следующих выборах).

Какими будут выборы 2021 года

Собственно, главное, что показала кампания'20 - многопартийность (участие принимали минимум восемь партий, а в некоторых регионах было и по 11). Не меньше партий будет и во время кампании'21

«В 2015 году ни одна малая партия не смогла преодолеть барьер в 5%. В 2020-м же году у некоторых есть реальный результат. Причем, сумели пройти и все три новые партии: «Новые люди», «Зелёная альтернатива», «За правду». И они на самом деле проводили настоящие кампании, несмотря на обвинения в том, что это прокремлевские проекты», - сказал Константин Лукин.

Он уверен, что в 2021 году на преодоление 3% барьера (это еще не прохождение в Госдуму, но уже госфинансирование) могут претендовать «Новые люди», «Родина» и «Коммунисты России».

Еще одна важная тенденция, которая очевидно будет прослеживаться и на больших выборах - спрогнозированный исход.

«На смену технологий 2008-2012 года, за которые власть постоянно критиковали (переписывание протоколов, подвозы, карусели), пришли новые. Нынешняя команда операторов научилась решать исход заранее на уровне подбора кандидатов и тем. Это абсолютно управляемый электоральный процесс, где победители известны до выборов, где режиссируется драматургия, но при этом внешне происходит столкновение людей и интересов», - пояснил он.

Политехнолог Виталий Булдаков, говоря про малые партии, подчеркнул эффект новизны от новых имен и названий. Например, в Новосибирске одном из округов в Горсовет кандидат от малой партии не выпускал АПМ, не появлялся на округе, а набрал 700 голосов. В Алтайском крае тоже есть такие примеры. На довыборах в АКЗС на всех трех округах были представители малых и неизвестных в регионе партий. Например, на сельском округе № 12 за победителя гонки от ЕР, известного на округе предпринимателя Максима Кочева проголосовало 9335 человек, а за «ноунейма», студента Дмитрия Толмачева («Демократическая партия России») - 569.

О тенденции будущей кампании на примере Новосибирска рассказала и директор Института политики и технологий Татьяна Косачева. Первый момент - в сибирской столице на выборах хорошо зашла раздача продуктовых наборов.

«Сытые и критиковавшие такой подход некоторых кандидатов избиратели как раз на выборы и не пришли. Явку сделали бедные и голодные за условную гречку, макарошки и тушенку», - рассказала она.

Косачева призвала будущих алтайских кандидатов иметь эту технологии это ввиду. Но предупредила, что кампания будет дорогой, потому что избиратели поняли, что могут получать выгоду. И голосовать за ручку или газетку уже не пойдут.

«Вход в политику становится дороже еще и потому, что это будут трехдневные выборы. Попробуйте найти столько наблюдателей. Это дополнительные траты абсолютно для всех партий», - добавил Булдаков.

Татьяна Косачева говорит еще об одном важном выводе: результаты показали те, у кого была хорошая сеть агитаторов. Даже если это была новая партия.

А Константин Лукин в заключение напомнил и главный мировой тренд - абсентеизм - нежелание участвовать в выборах. И это тоже нужно будет всем учесть.