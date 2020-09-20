Снова прирост. В Алтайском крае увеличивается число выявленных случаев коронавируса за сутки

Новости 20.09.2020 17:15 1511

За прошедшие сутки в Алтайском крае выявлено 73 новых случая коронавируса. В Барнауле – 36, Бийске – 14, Рубцовске – 4, Новоалтайске и Хабарском районе – по 3 заболевших, Баевском районе – 2, Заринске, Новичихинском, Первомайском, Петропавловском, Шелаболихинском, Змеиногорском, Благовещенском, Залесовском, Косихинском, Локтевском, Мамонтовском районах – по одному заболевшему.

Всего в крае инфицированных – 12 987, количество выписанных по выздоровлению – 11 635 человек. Таким образом, на сегодняшний день проходят лечение – 928 человек, из них в госпиталях находятся 916 пациентов, амбулаторное лечение получают 12 пациентов.

У пациентов с коронавирусом в 5 217 случаях отмечено бессимптомное течение инфекции, у 3 749 – ОРВИ у 4 021 – внебольничная пневмония. В госпиталях края находится 130 тяжелобольных пациентов, из них 55 подключено к аппаратам ИВЛ.

За минувшие сутки было зафиксировано 6 смертных случаев, из них непосредственно от COVID-19 – 3, еще 3 по иным причинам. За весь период скончалось 424 человека. От коронавирусной инфекции всего скончалось 169 человек, по иным причинам смерти – 251 человек; на экспертизе – 4 случая.

Всего на 20 сентября находятся под меднаблюдением и на самоизоляции – 3 273 человека. Закончено наблюдение и самоизоляция для 54 173 человек. Всего в Алтайском крае на коронавирусную инфекцию обследовано 446 541 человек, за сутки - 2 683.