В Алтайском крае новь растет заболеваемость коронавирусом больных и пациентов находящихся на ИВЛ

Новости 19.09.2020 12:35 1013

По данным оперштаба, в Алтайском крае выявлено 68 новых случаев коронавируса. Из них в Барнауле – 36, Новоалтайске – 6, Заринске и Яровом – по 3 заболевших, Рубцовске, Благовенщеском и Ключевском районах – по 2 заболевших, Бийске, Славгороде, Камне-на-Оби, Бурлинском, Быстроистокском, Залесовском, Мамонтовском, Немецком национальном, Павловском, Первомайском, Родинском, Табунском, Угловском, Хабарском районах – по одному заболевшему.

Всего в крае подтверждено 12 914 случаев коронавируса, уже выздоровело – 11 569 человек. Таким образом, на сегодняшний день проходят лечение – 927 человек, из них в госпиталях находятся 924 пациента, амбулаторное лечение получают 3 пациента.

У пациентов с коронавирусом в 5194 случаях специалисты подтвердили бессимптомное течение инфекции, у 3737 человек заболевание протекает в форме ОРВИ, у 3983 –как внебольничная пневмония. В госпиталях края находится 123 тяжелобольных пациента, из них 60 подключены к аппаратам ИВЛ.

За минувшие сутки скончалось 6 пациентов с коронавирусом. Из них непосредственно от COVID-19 умерло 3 человека, в трех случаях к смерти привели иные причины. За весь период скончались 418 человек. От коронавирусной инфекции всего скончались 166 человек, по иным причинам смерти – 248 человек; на экспертизе - 4 случая.

Всего на 19 сентября находятся под меднаблюдением и на самоизоляции – 3520 человек. Закончено наблюдение и самоизоляция для 53876 человек. Всего в Алтайском крае на коронавирусную инфекцию обследовано 443 858 человек, за сутки - 3748.