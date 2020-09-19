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В Алтайском крае новь растет заболеваемость коронавирусом больных и пациентов находящихся на ИВЛ

Новости
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По данным оперштаба, в Алтайском крае выявлено 68 новых случаев коронавируса. Из них в Барнауле – 36, Новоалтайске – 6, Заринске  и Яровом – по 3 заболевших, Рубцовске, Благовенщеском и Ключевском районах – по 2 заболевших, Бийске, Славгороде,  Камне-на-Оби, Бурлинском, Быстроистокском, Залесовском, Мамонтовском, Немецком национальном, Павловском, Первомайском, Родинском, Табунском, Угловском, Хабарском районах – по одному заболевшему.

Всего в крае подтверждено 12 914 случаев коронавируса, уже выздоровело – 11 569 человек. Таким образом, на сегодняшний день проходят лечение – 927 человек, из них в госпиталях находятся 924 пациента, амбулаторное лечение получают 3 пациента. 

У пациентов с коронавирусом в 5194 случаях специалисты подтвердили бессимптомное течение инфекции, у 3737 человек заболевание протекает в форме ОРВИ, у 3983 –как внебольничная пневмония.  В госпиталях края находится 123 тяжелобольных пациента, из них 60  подключены к аппаратам ИВЛ.

За минувшие сутки скончалось 6 пациентов с коронавирусом. Из них  непосредственно от COVID-19 умерло 3 человека,  в трех случаях к смерти привели иные причины. За весь период скончались 418 человек. От коронавирусной инфекции всего скончались 166 человек, по иным причинам смерти – 248 человек; на экспертизе - 4 случая.

Всего на 19 сентября находятся под меднаблюдением и на самоизоляции – 3520 человек. Закончено наблюдение и самоизоляция для 53876 человек. Всего в Алтайском крае на коронавирусную инфекцию обследовано 443 858 человек, за сутки - 3748.

Автор: Политсиб.ру

Фото: Олег Укладов

#Новости Барнаул #новости Алтайский край #новости Сибири
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Комментарии (1)

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Таня

Господи, сколько ошибок в одном лишь заголовке

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