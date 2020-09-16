В шести территориях Алтайского края возникла предкризисная ситуации по наркотикам

Новости 18.09.2020 16:59 864

На 1 сентября этого года в крае зарегистрировано 2244 преступления в сфере незаконного оборота наркотиков. Изъято почти 294 килограмма наркотических средств, психотропных и сильнодействующих веществ. В Алтайском краевом наркологическом диспансере на учете состоит 7489 человек. Кроме того, по итогам 2019 года в шести муниципалитетах края возникла предкризисная обстановка.

В этот список вошли Зональный, Курьинский, Первомайский, Целинный районы и Новоалтайск. Эта информация была озвучена на заседание антинаркотической комиссии, которая прошла 17 сентября в правительстве региона под руководством губернатора Виктора Томенко.

Только в Новоалтайске по итогам прошлого года с диагнозом «наркомания» было официально зарегистрировано 211 человек, за шесть месяцев этого года - 199 человек. Совершено 143 преступления в сфере незаконного оборота наркотиков. При этом власти Новоалтайска считают, что профилактика, которой они занимаются – действенна, хотя по признанию Сергея Еремеева и требует более активных действий.

Впрочем, на официальном сайте не приводится докладов глав других территорий, на которых обстановка с наркотиками аналогична новоалтайской.

В то же время, постановлением Правительства Алтайского края от 19 августа 2020 года №357 утверждена государственная программа «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту в Алтайском крае» до 2024 года. Официальный сайт региона пишет, что об основных направлениях работы проинформировал начальник департамента Администрации Губернатора и Правительства Алтайского края по взаимодействию с федеральными органами государственной власти Владимир Тарасов, однако подробностей не приводится.

При этом по поручению губернатора, по итогам заседания в регионе проанализируют укомплектованность центральных районных больниц региона врачами психиатрами-наркологами, а также продолжат обучение ответственных специалистов и дадут им современные знания в области профилактики наркомании и противодействия незаконному обороту наркотиков