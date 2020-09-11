Новый губернатор, санкции Европарламента и зарастание республики – что ещё творилось в Сибири с 12 по 18 сентября

Новости 18.09.2020 17:30 526

Европарламент ввёл санкции против политиков половины регионов Сибирского федерального округа, Приангарье обрело нового губернатора, а Тыва медленно, но верно зарастает лесом. Об этом и многом другом читайте в еженедельной политической сводке по Сибири от "Политсибру".

Алтайский край

Наиболее громким событием уходящей недели стало возбуждение уголовного дела в отношении бывшей вице-губернатора Алтайского края Ирины Долговой. Об этом следственный комитет сообщил 17 сентября, а уже 18-го она была помещена в СИЗО. Долговой официально предъявлено обвинение в превышении должностных полномочий. Событие, надо сказать, ожидаемое. 21 августа Ирина Долгова без видимых причин подала в отставку – это дало повод некоторым экспертам спрогнозировать её задержание.

Также на этой неделе свой приговор пытался обжаловать бывший вице-мэр Барнаула Александр Алексеенко, однако суд жалобу отклонил. Та же судьба постигла жалобу бывшего судьи алтайского арбитража Владислава Колесникова.

Республика Алтай

Бывший глава МВД по Республике Алтай получит должность сенатора от Еврейской автономной области. Почётный житель республики Юрий Валяев возглавлял региональное МВД с 2002 по 2011 годы, здесь он получил звание генерал-майора.

Новосибирская область

Александр Карелин меняет кресло в Госдуме на место в новосибирском областном заксобрании. Однако, никакого понижения в этом нет - просто от регионального парламента он намерен выдвинуться в Совет Федерации.

Александр Карелин в 1996 году был доверенным лицом кандидата в президенты РФ Бориса Ельцина по Новосибирской области. В 2001 году стал членом Высшего совета политической партии «Единая Россия».

Иркутская область

Здесь прошли единственные в СФО выборы губернатора, на которых ожидаемо победил врио главы региона Игорь Кобзев, который 18 сентября от приставки "врио" избавился. В Иркутской области также не обошлось без смены сенатора - коммунист Вячеслав Мархаев уступил пост депутату Госдумы от "Единой России" Андрею Чернышёву.

Томская область

Представители партии "Единая Россия" получили более 70% от всех депутатских мандатов по итогам выборов в четыре горсовета и 17 районных дум. При этом, однако же, в гордуме Томска ЕР утратила большинство.

В региональный избирком поступали сигналы о том, что в день голосования избиратели получали телефонные звонки с агитацией.

Омская область

Деятельность трёх местных депутатов была досрочно прекращена областной прокуратурой «в связи с утратой доверия». Причиной стали нарушения в заполнении народными избранниками деклараций о доходах за 2019 год, которые не были устранены даже после вмешательства надзорного органа. Двое из депутатов представляли Карбызинский сельсовета, один - Низовский.

Кемеровская область

Кузбасс готовится принимать новые автобусы производства КАМАЗ. В октябре их должно поступить в Кемерово 25 шт, все - низкопольные. А всего до конца года область ожидает 251 новый автобус. Вся техника должна поступить в регион в рамках нацпроекта.

Красноярский край

В Красноярском крае задержан объявленный в федеральный розыск глава Ачинского района Евгений Розанчугов, с июня уклонявшийся от явки к следователю. Ему инкриминируют халатность в ходе закупки жилья для детей сирот - 8 приобретённых квартир оказались непригодны для проживания.

Уточняется, что ранее некий предприниматель, осведомлённый о грядущей закупке квартир для сирот, купил за 200 тысяч рублей нежилое двухэтажное здание, перевёл его в жилое и переделал в многоквартирный дом. Восемь квартир из этого дома без экспертизы и были куплены ачинской администрацией.

Республика Хакасия

Антимонопольщики Хакасии обвинили республиканский Минстрой в сговоре с подрядчиком. Ведомство указало, что устроенный Минстроем конкурс на выбор подрядчика для завершения проблемного жилья был изначально "заточен" под конкретного застройщика.

Республика Тыва

Учёные сообщают, что вопреки всем мировым трендам (обеднение биоценозов и опустынивание территорий), Тыва зарастает лесом. Лиственничные леса наступают на степные участки и эта тенденция на протяжении последних лет усиливается.

Учёные беспокоятся, что в республике может сократиться площадь пастбищ, а из-за общей нестабильности климата – резко увеличиться количество катастрофических паводков, оползней в горах и лесных пожаров.

Атака Европарламента

17 сентября большинство депутатов Европарламента поддержали введение санкций против фигурантов расследований Навального. В "чёрный список" попали политики половины регионов СФО, в том числе: Новосибирской, Иркутской, Томской областей, а также Красноярского края и Кузбасса.