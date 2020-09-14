Ошибочка вышла. На выборах в Бобровском сельсовете пропала половина бюллетеней

Новости 18.09.2020 15:29 579

118 бюллетеней пропало на одном из четырех участков для голосования в Бобровском сельсовете, где в минувшее воскресенье выбрали главу села. Об этом «Политсибру» рассказал один из кандидатов Андрей Ануфриев.

По словам собеседника (он участвовал в выборах, как самовыдвиженец), по итогам голосования 13 сентября на УИКе № 1310 недостает порядка 50% выданных избирателям бланков для голосования.

«Полагаю, что эти недостающие бюллетени могли быть использованы членами комиссии или чиновниками для подмены во время досрочного голосования. Результаты могли быть подменены в процессе их хранения на избирательных участках и в помещении сельского совета. При этом, подмена могла быть осуществлена в пользу действующего главы Бобровского сельского совета Ванпилина С.Н.», - сказал Ануфриев.

И действительно, если посмотреть внесенные в систему ГАС Выборы данные, то цифры «не бьются».

Так, всего было выдано 214 бюллетеней:

34 - досрочно

150 - на УИКе в день голосования

30 - вне УИКа в день голосования

Однако в финале в протокол занесли всего 96 бюллетеней:

23 - в переносных ящиках

73 - в стационарных ящиках.

Разница между было и стало как раз составляет 118 бюллетеней. Но в графе «утраченных» стоит цифра 0.

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Также Андрей Ануфриев заявляет, что могли быть допущены нарушения хранения бюллетеней во время досрочного голосования и еще на одном УИКе - № 1308. Якобы они не передавались в запечатанном пакете в охраняемое помещение сельсовета, как делали остальные УИКи, а оставались все время на участке без круглосуточной охраны полиции.

Обращает кандидат внимание и на возможный конфликт интересов на УИКе № 1309, где секретарем являлся сын заместителя главы Бобровского сельсовета (сам глава Ванпилин был одним из кандидатов и выиграл эти выборы). По словам Ануфриева, замглавы вмешивалась в работу комиссии и могла повлиять на исход выборов.

Андрей Ануфриев обратился с этими жалобами в полицию и и краевой избирком. А еще один кандидат Любовь Киргинцева - в прокуратуру и ФСБ.

В комиссии «Политсибру» сообщили, что обращение поступило и находится на рассмотрении.

На этих же выборах возникла еще одна спорная история. В комиссию, прокуратуру и ФСБ обратился местный житель с просьбой проверить подлинность данных об образовании и наградах кандидата от «Единой России» Сергея Томиленко. Якобы его документы об окончании высшего пограничного училища КГБ - поддельные, в том числе и потому, что заверены начальником пограничного управления ФСБ РФ по Алтайскому краю Михаилом Печенцевым в 2020 года, однако он не работает на этой должности уже в 2009 года.

Официальные итоги выборов в Бобровском сельсовете:

Ванпилин Сергей Николаевич, самовыдвиженец - 34.33% (218)

Ануфриев Андрей Александрович, самовыдвиженец - 19.37% (123)

Томиленко Сергей Григорьевич, «Единая Россия» - 18.58% (118)

Шубин Андрей Юрьевич - 16.54% (105)

Шишигин Даниил Анатольевич, КПРФ - 3.94% ( 25)

Киргинцева Любовь Николаевна, самовыдвиженец - 2.83% (18)

Старцева Татьяна Александровна, ЛДПР - 2.36% (15)