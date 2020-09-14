Ошибочка вышла. На выборах в Бобровском сельсовете пропала половина бюллетеней

118 бюллетеней пропало на одном из четырех участков для голосования в Бобровском сельсовете, где в минувшее воскресенье выбрали главу села. Об этом «Политсибру» рассказал один из кандидатов Андрей Ануфриев.
По словам собеседника (он участвовал в выборах, как самовыдвиженец), по итогам голосования 13 сентября на УИКе № 1310 недостает порядка 50% выданных избирателям бланков для голосования.
«Полагаю, что эти недостающие бюллетени могли быть использованы членами комиссии или чиновниками для подмены во время досрочного голосования. Результаты могли быть подменены в процессе их хранения на избирательных участках и в помещении сельского совета. При этом, подмена могла быть осуществлена в пользу действующего главы Бобровского сельского совета Ванпилина С.Н.», - сказал Ануфриев.
И действительно, если посмотреть внесенные в систему ГАС Выборы данные, то цифры «не бьются».
Так, всего было выдано 214 бюллетеней:
Однако в финале в протокол занесли всего 96 бюллетеней:
Разница между было и стало как раз составляет 118 бюллетеней. Но в графе «утраченных» стоит цифра 0.
Также Андрей Ануфриев заявляет, что могли быть допущены нарушения хранения бюллетеней во время досрочного голосования и еще на одном УИКе - № 1308. Якобы они не передавались в запечатанном пакете в охраняемое помещение сельсовета, как делали остальные УИКи, а оставались все время на участке без круглосуточной охраны полиции.
Обращает кандидат внимание и на возможный конфликт интересов на УИКе № 1309, где секретарем являлся сын заместителя главы Бобровского сельсовета (сам глава Ванпилин был одним из кандидатов и выиграл эти выборы). По словам Ануфриева, замглавы вмешивалась в работу комиссии и могла повлиять на исход выборов.
Андрей Ануфриев обратился с этими жалобами в полицию и и краевой избирком. А еще один кандидат Любовь Киргинцева - в прокуратуру и ФСБ.
В комиссии «Политсибру» сообщили, что обращение поступило и находится на рассмотрении.
На этих же выборах возникла еще одна спорная история. В комиссию, прокуратуру и ФСБ обратился местный житель с просьбой проверить подлинность данных об образовании и наградах кандидата от «Единой России» Сергея Томиленко. Якобы его документы об окончании высшего пограничного училища КГБ - поддельные, в том числе и потому, что заверены начальником пограничного управления ФСБ РФ по Алтайскому краю Михаилом Печенцевым в 2020 года, однако он не работает на этой должности уже в 2009 года.
Официальные итоги выборов в Бобровском сельсовете:
13 сентября в регионе выбрали трех депутатов АКЗС, 371 местного депутата и 28 глав