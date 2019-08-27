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«Педагогам нужно соблюдать инструкции». Детский омбудсмен прокомментировала ситуацию о выпрыгнувшем из окна алтайском школьнике

Новости
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 Уполномоченный по правам ребенка в Алтайском крае Ольга Казанцева прокомментировала  происшествие, которое произошло накануне в 27 школе Барнаула.

Родители учеников возмущены действиями барнаульской гимназии №27

Родители учеников возмущены действиями барнаульской гимназии №27

Новости

  

Как сообщал «Политсибру», ученик 7 класса выпрыгнул из окна второго этажа школы.   Предположительно, он это сделал  поспорив с одноклассником. 

«Происшествие произошло после последнего урока. Учительница направилась в раздевалку провожать детей класса. В течение первых минут отсутствия педагога произошел несчастный случай.  Поэтому считаю, что педагогам нужно соблюдать инструкции, которые издает администрация школы. Эти инструкции выверены и нацелены на безопасность детей», - распространило заявление Ольги Казанцевой пресс-служба краевого правительства.

Кроме того, Казанцева  заявила, что с  детьми на классных часах следует повторить правила внутреннего распорядка. Эти правила обязательны для соблюдения детьми. Омбудсмен предложила и родителям дома поговорить с детьми о безопасном поведении в школе.

Также она сообщила, что Комитет по образованию Барнаула примет дополнительные меры безопасности в школах. В чем они будут заключаться – не уточняется.

Ольга Казанцева также пожелала подростку скорейшего выздоровления.

В Барнаульской гимназии из окна второго этажа выпрыгнул школьник

В Барнаульской гимназии из окна второго этажа выпрыгнул школьник

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Жизни мальчика ничего не угрожает

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Автор: Политсиб.ру

#Новости Барнаул #новости Алтайский край #новости Сибири
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