«Педагогам нужно соблюдать инструкции». Детский омбудсмен прокомментировала ситуацию о выпрыгнувшем из окна алтайском школьнике

Новости 18.09.2020 13:50 188

Уполномоченный по правам ребенка в Алтайском крае Ольга Казанцева прокомментировала происшествие, которое произошло накануне в 27 школе Барнаула.

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Как сообщал «Политсибру», ученик 7 класса выпрыгнул из окна второго этажа школы. Предположительно, он это сделал поспорив с одноклассником.

«Происшествие произошло после последнего урока. Учительница направилась в раздевалку провожать детей класса. В течение первых минут отсутствия педагога произошел несчастный случай. Поэтому считаю, что педагогам нужно соблюдать инструкции, которые издает администрация школы. Эти инструкции выверены и нацелены на безопасность детей», - распространило заявление Ольги Казанцевой пресс-служба краевого правительства.

Кроме того, Казанцева заявила, что с детьми на классных часах следует повторить правила внутреннего распорядка. Эти правила обязательны для соблюдения детьми. Омбудсмен предложила и родителям дома поговорить с детьми о безопасном поведении в школе.

Также она сообщила, что Комитет по образованию Барнаула примет дополнительные меры безопасности в школах. В чем они будут заключаться – не уточняется.

Ольга Казанцева также пожелала подростку скорейшего выздоровления.