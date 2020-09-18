Количество вакансий в Алтайском крае выросло на 9%

Новости 18.09.2020 14:15 82

В августе количество вакансий в Алтайском крае выросло на 9%, передаёт пресс-служба hh.ru. В июле рост составлял 14%, тогда как в июне количество вакансий сократилось на 11%.

«Напомню, что весной этого года на рынке труда практически отсутствовала положительная динамика вакансий: в марте количество вакансий увеличилось на 9% (в сравнении с февралем), в апреле было снижение на 9%, в мае вакансий стало меньше еще на 9%. В летний период ситуация на рынке труда региона стала выравниваться – количество вакансий только росло. Это происходило на фоне смягчения ограничительных мер, связанных с COVID-19. К примеру, в августе открылись заведения общественного питания, что привело к росту спроса на официантов, барменов, поваров и других категорий персонала, характерных для данной профобласти», - рассказала руководитель пресс-службы hh.ru Сибирь Асель Сейлова.

В августе значительный прирост вакансий произошел в сферах «Наука, образование» (+67%), «Домашний персонал» (+41%), «Управление персоналом» (+39%), «Медицина» (+37%). Также ощутимо приросли «Страхование» (+27%), «Административный персонал» (+23%) и «Туризм, гостиницы, рестораны» (+21%). Положительная динамика прослеживалась и по резюме: в июне прирост составил 6%, в июле резюме стало больше на 13%, в августе на 2%.

В алтайском краевом управлении по труду и занятости сообщили, что в I полугодии 2020 года на снижение уровня бедности направлено порядка 12 млрд рублей, в том числе на повышение уровня и превышение темпов роста доходов граждан, увеличение фонда оплаты труда – 7,6 млрд рублей, развитие социальной помощи нуждающимся гражданам – 4,2 млрд рублей, развитие системы социального контракта – 104,7 млн рублей.Отмечается, что среднедушевые денежные доходы населения в I полугодии 2020 года увеличились на 103,6 % по сравнению с I полугодием прошлого года и составляли 21795,9 рублей.

Также в крае ежегодно продолжает снижаться количество несчастных случаев на производстве с тяжкими последствиями и смертельным исходом. Об этом сообщалось 16 сентября на заседании краевой трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений.