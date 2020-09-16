Одна из алтайских больниц задолжала 40 млн рублей. Теперь туда направят краевую "команду спасения"

Новости 18.09.2020 13:20 229

Председатель Угловского районного Совета депутатов, член комиссии Совета по здравоохранению и науке Василий Безруков рассказал на заседании президиума Совета по взаимодействию Алтайского краевого Законодательного Собрания с представительными органами муниципальных образований 17 сентября, что накопившаяся кредиторская задолженность у Угловской районной больницы достигла 40 млн. рублей.

При этом текущая задолженность составляет только 6 млн. рублей, а 34 млн. – просроченная. Безруков заметил, что больница развиваться в таких условиях не может. Речь идет исключительно о выживании, что не может не отражаться на качестве медицинской помощи, оказываемой населению.

«Мы не можем купить самые необходимые вещи: лекарства и расходный материал», - уточнил он.

Безруков обозначил несколько предложений, которые, по его мнению, исправят ситуацию. В частности он предложил увеличить повысить подушевой тариф ОМС. Кроме того, он считает, что необходимо использовать при финансировании коэффициенты удаленности от центра.

Также он обратил внимание на серьезную изношенность парка санитарных машин, и медицинского оборудования.

«Помогите нам с оборудованием, у нас есть люди, есть кому работать… а для привлечения медиков старшего возраста надо ходатайствовать перед правительством об индексации пенсий работающим пенсионерам», - добавил он.

Впрочем, председатель АКЗМ Александр Романенко ответил коллеге из Углов, что краевое правительство и региональный Минздрав также не устраивают тарифы, исходя из которых определяется финансовая поддержка из федерального бюджета.

«Край не виноват, что мы равномерно расселены и имеем большую инфраструктуру», - заметил Романенко.

Министр здравоохранения региона Дмитрий Попов уточнил, что Угловский район – одна из самых проблемных территорий, имеющая самую высокую кредиторскую задолженность. При этом, Угловская ЦРБ имеет самый высокий тариф ОМС.

Корни проблемы, по мнению министра, лежат в СССР, когда инфраструктура строилась с учетом численности обслуживаемого населения. Сегодня больница обслуживает гораздо меньшее число пациентов, однако территория не позволяет сокращать инфраструктуру.

«Это не значит, что ее надо сокращать, и мы еще ни одно из этих медучреждений не сократили, более того, мы стараемся их модернизировать и оснащать», - уточнил Попов.

Также министр предложил не делить здравоохранение на муниципальное и краевое (как известно, это зона ответственности краевого Минздрава) и заметил, что вопросы решать удается там, где муниципалитет действует заодно. Он выразил просьбу совместно решать какие-либо вопросы и совместно делить ответственность.

По занавес обсуждения вопроса слово взял председатель комитета АКЗС по здравоохранению и науке Александр Лазарев. Он возразил угловскому коллеге, что все районы находятся в равных условиях, однако настолько высокая кредиторка, есть только в Углах. А затем предложил направить в район краевую «команду спасения».

«Мы съездим в район, разберемся и поможем», - завершил он обсуждение вопроса.

Интересно, что принцип работы с помощниками из края, которые должны предложить варианты выходы территории из кризиса, становятся все более необходимыми. Так на днях аналогичная ситуация сложилась с МУП Змеиногорска. На совещании правительства региона было принято решение о том. что ситуацию необходимо оценить специалистам из края.