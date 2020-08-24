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Перераспределение налогов. Алтайские муниципалитеты получат больше НДФЛ и неналоговых отчислений

Новости
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Бюджеты муниципалитетов Алтайского края со следующего года будут дополнительно получать 5% от НДФЛ на постоянной основе, а также некоторые неналоговые платежи. Депутаты АКЗС приняли поправки в закон в окончательном чтении. Правда, не на сессии 24 сентября, как планировалось, а через опросное голосование, сообщает пресс-служба парламента. 

За законопроект «О внесении изменений в отдельные законы Алтайского края в сфере бюджетных правоотношений» во втором чтении проголосовали 59 депутатов, трое воздержались.

А поддержали народные избранники предложение правительства с 1 января 2021 года (на долговременной основе) перечислять в местные бюджеты:

  • 50% от денежных взысканий (штрафов), предусмотренных КоАП, налагаемых мировыми судьями (раньше местных бюджеты не получали доходов от этой статьи вообще),
  • 40% от платы за негативное воздействие на окружающую среду (тоже новая статья дохода для муниципалов),
  • 100% от платы за пользование водными объектами, находящимися в собственности региона (и этого раньше не было),
  • еще 5% от налога на доходы физических лиц, который сейчас получает краевой бюджет, теперь будет уходить местным. Впрочем, тут особо ничего не меняются: эти дополнительные 5% и раньше перераспределяли городам и районам, просто такое решение принимали каждый год отдельно. 

Кроме того, теперь при расчете уровня бюджетной обеспеченности муниципалитетов в целях выравнивания и при определении субсидий будут учитываться не только налоговые, но и отдельные неналоговые поступления, уточнили в пресс-службе АКЗС.

Как ранее сообщал «Политсибру», такие меры власти принимают в помощь местным бюджетам, прежде всего, на фоне отмены единого налога на вменённый доход (ЕНВД) с 1 января 2021. Из-за этого города и районы недополучат за год более 926 млн рублей. И только половина может быть восполнена за счет перехода налогоплательщиков на другие режимы. Еще более 510 млн рублей недосчитаются уже в 2020 году из-за перехода на кадастровое налогообложение имущества физлиц.

Городские и районные бюджеты Алтайского края будут получать больше налогов и доходов

Городские и районные бюджеты Алтайского края будут получать больше налогов и доходов

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Власти региона пересмотрят нормативы отчислений

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Автор: Александра Черданцева

Фото: pixabay.com

#Новости Барнаул #новости Алтайский край #новости Сибири
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