Перераспределение налогов. Алтайские муниципалитеты получат больше НДФЛ и неналоговых отчислений

Новости 05.10.2020 15:43 438

Бюджеты муниципалитетов Алтайского края со следующего года будут дополнительно получать 5% от НДФЛ на постоянной основе, а также некоторые неналоговые платежи. Депутаты АКЗС приняли поправки в закон в окончательном чтении. Правда, не на сессии 24 сентября, как планировалось, а через опросное голосование, сообщает пресс-служба парламента.

За законопроект «О внесении изменений в отдельные законы Алтайского края в сфере бюджетных правоотношений» во втором чтении проголосовали 59 депутатов, трое воздержались.

А поддержали народные избранники предложение правительства с 1 января 2021 года (на долговременной основе) перечислять в местные бюджеты:

50% от денежных взысканий (штрафов), предусмотренных КоАП, налагаемых мировыми судьями (раньше местных бюджеты не получали доходов от этой статьи вообще),

(штрафов), предусмотренных КоАП, налагаемых мировыми судьями (раньше местных бюджеты не получали доходов от этой статьи вообще), 40% от платы за негативное воздействие на окружающую среду (тоже новая статья дохода для муниципалов),

(тоже новая статья дохода для муниципалов), 100% от платы за пользование водными объектами , находящимися в собственности региона (и этого раньше не было),

, находящимися в собственности региона (и этого раньше не было), еще 5% от налога на доходы физических лиц, который сейчас получает краевой бюджет, теперь будет уходить местным. Впрочем, тут особо ничего не меняются: эти дополнительные 5% и раньше перераспределяли городам и районам, просто такое решение принимали каждый год отдельно.

Кроме того, теперь при расчете уровня бюджетной обеспеченности муниципалитетов в целях выравнивания и при определении субсидий будут учитываться не только налоговые, но и отдельные неналоговые поступления, уточнили в пресс-службе АКЗС.

Как ранее сообщал «Политсибру», такие меры власти принимают в помощь местным бюджетам, прежде всего, на фоне отмены единого налога на вменённый доход (ЕНВД) с 1 января 2021. Из-за этого города и районы недополучат за год более 926 млн рублей. И только половина может быть восполнена за счет перехода налогоплательщиков на другие режимы. Еще более 510 млн рублей недосчитаются уже в 2020 году из-за перехода на кадастровое налогообложение имущества физлиц.