Бюджеты муниципалитетов Алтайского края со следующего года будут дополнительно получать 5% от НДФЛ на постоянной основе, а также некоторые неналоговые платежи. Депутаты АКЗС приняли поправки в закон в окончательном чтении. Правда, не на сессии 24 сентября, как планировалось, а через опросное голосование, сообщает пресс-служба парламента.
За законопроект «О внесении изменений в отдельные законы Алтайского края в сфере бюджетных правоотношений» во втором чтении проголосовали 59 депутатов, трое воздержались.
А поддержали народные избранники предложение правительства с 1 января 2021 года (на долговременной основе) перечислять в местные бюджеты:
Кроме того, теперь при расчете уровня бюджетной обеспеченности муниципалитетов в целях выравнивания и при определении субсидий будут учитываться не только налоговые, но и отдельные неналоговые поступления, уточнили в пресс-службе АКЗС.
Как ранее сообщал «Политсибру», такие меры власти принимают в помощь местным бюджетам, прежде всего, на фоне отмены единого налога на вменённый доход (ЕНВД) с 1 января 2021. Из-за этого города и районы недополучат за год более 926 млн рублей. И только половина может быть восполнена за счет перехода налогоплательщиков на другие режимы. Еще более 510 млн рублей недосчитаются уже в 2020 году из-за перехода на кадастровое налогообложение имущества физлиц.
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