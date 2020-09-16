Сколько россиян доверяют политологам

Новости 18.09.2020 12:30 129

Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) опубликовал результаты опроса россиян об их восприятии политологов. Половина опрошенных (49%) доверяет им выборочно, треть (32%) – не доверяет вовсе.

Интересно, что деятельность политологов россияне понимают по-разному. 46% респондентов считают политологов исследователями и политическими аналитиками, 14% думают, что политологи – это специалисты по взаимодействию с органами власти и управления. 11% уверены, что политологи – это комментаторы, а 8% – что они занимаются организацией выборов.

42% участников опроса полагают, что политологи занимаются, в основном, аналитикой. 28% респондентов считают, что в их функции входит комментирование политических действий. 23% опрошенных считают, что политологи также преподают в вузах, а 21% уверен, что они консультируют политиков.

72% респондентов не хотят, чтобы их дети стали политологами, 32% опрошенных высказались категорически против. Лишь 15% участников опроса хотели бы видеть своих детей политологами.