Сколько россиян доверяют политологам

Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) опубликовал результаты опроса россиян об их восприятии политологов. Половина опрошенных (49%) доверяет им выборочно, треть (32%) – не доверяет вовсе.
Интересно, что деятельность политологов россияне понимают по-разному. 46% респондентов считают политологов исследователями и политическими аналитиками, 14% думают, что политологи – это специалисты по взаимодействию с органами власти и управления. 11% уверены, что политологи – это комментаторы, а 8% – что они занимаются организацией выборов.
42% участников опроса полагают, что политологи занимаются, в основном, аналитикой. 28% респондентов считают, что в их функции входит комментирование политических действий. 23% опрошенных считают, что политологи также преподают в вузах, а 21% уверен, что они консультируют политиков.
72% респондентов не хотят, чтобы их дети стали политологами, 32% опрошенных высказались категорически против. Лишь 15% участников опроса хотели бы видеть своих детей политологами.
Политологи существуют для того чтобы манипулировать сознанием 99% беспартийных и заниматься имитацией жизни, плутовством. Это профессиональные психологи продавшие Душу дьяволу, ограниченные люди считающие себя экспертами в политике. Политика- это мировое зло, политики приносят в жертвы целые поколения. Политика сфера психическая. временная, переменчивая, никакого отношения к Вечным Ценностям не имеющая. Как выгодно кому-то тому и служат, честно они жить не могут. Вопрос: Зачем доверять временному? двойным стандартам? политики- это интеллектуалы ведущие людей по- ложному пути потому что Духовно не развиты. Муть голубая, искажающая реальность, игры разума, технари у которых мозг(интеллект) не дружит с сердцем, где живет Любовь. И ЭТО ПРОЙДЕТ при Развитии, Эволюции, им только еще предстоит отделить Зерна от плевел и СТАТЬ ЧЕЛОВЕКОМ У КОТОРОГО СОВЕСТЬ ЕСТЬ.