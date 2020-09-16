Экс-чиновницу алтайского правительства Долгову задержали и поместили в СИЗО. Видео

Новости 18.09.2020 11:39 817

Следствие официально предъявило бывшему заместителю председателя правительства Алтайского края Ирине Долговой обвинение в превышении должностных полномочий. Ее задержали и доставили в СИЗО. Об этом сообщает пресс-служба краевого СК и даже предоставляет видео.

«По данным следствия, осенью 2018 года Долгова, в нарушение установленного законом порядка, организовала за счет средств регионального бюджета обеспечение дорогостоящим лекарственным препаратом своего знакомого, который не имел право на его бесплатное получение. Данные действия повлекли причинение имущественного ущерба бюджету Алтайского края», - сказано в сообщении.

Обвинение ей предъявили по ч. 2 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий, совершенное лицом, занимающим государственную должность субъекта РФ).

Следователи и сотрудники ФСБ провели обыски по месту жительства и предыдущим местам работы Долговой. А ее саму задержали и доставили в СИЗО до решения суда об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу.

Ирина Долгова ушла с поста 21 августа 2020 года. В кресле замперда она курировала здравоохранение, образование и социальную политику региона.