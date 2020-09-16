Плюс 6 смертей за сутки. В Алтайском крае вновь выросло количество пациентов на ИВЛ

Новости 18.09.2020 11:55 318

По данным оперштаба, в Алтайском крае зарегистрировано 66 новых случаев коронавируса. В Барнауле – 41, Заринске – 5, Рубцовске – 4, Славгороде – 3, Поспелихинском районе – 2, Бийске, Камне-на-Оби, Новоалтайске, Бурлинском, Заринском, Зональном, Каменском, Косихинском, Крутихинском, Советском, Шипуновском районах – по 1 заболевшему.

Всего в крае подтверждено 12 846 случаев коронавируса, уже выписано – 11447 человек. Таким образом, лечение проходят – 987 человек, из них в госпиталях находятся 985 пациентов, амбулаторно - 2 пациента.

В 5183 случаях специалисты отмечают бессимптомное течение бессимптомное течение инфекции, у 3723 – в форме ОРВИ, у 3940 – как внебольничная пневмония. На сегодняшний день в госпиталях края находится 127 тяжелобольных пациентов, из них к аппаратам ИВЛ подключено 59 человек.

За минувшие сутки скончалось 6 пациентов. Из них – половина от COVID-19, в трех случаях к смерти привели иные причины. За весь период скончалось 412 пациентов. От коронавирусной инфекции умерли 163 человека, по иным причинам смерти – 245 человек; на экспертизе - 4 случая.

Всего на 18 сентября находятся под меднаблюдением и на самоизоляции – 3144 человека. Закончено наблюдение и самоизоляция для 53757 человек. Всего в Алтайском крае на коронавирусную инфекцию обследовано 439383 человека, за сутки - 4401.