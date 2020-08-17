И Ворсин. Кто поборется за пост главы Каменского района и кому «светит» победа

Новости 18.09.2020 10:30 525

Шесть человек подали документы на конкурс по определению главы Каменского района за три дня до окончания приема. Об этом «Политсибру» сообщили в конкурсной комиссии. А еще мы уже можем смело предположить, кто займет этот пост (дочитайте до конца).

Итак, по данным на утро пятницы, 18 сентября, документы подали (в порядке посещения комиссии):

Пустовар Александр Иванович, пенсионер (вечный участник выборов на местном уровне),

Кайзер Борис Владимирович, временно не работающий, бывший заместитель главы Каменского района,

Юдкин Валерий Николаевич, пенсионер , бывший заместитель главы Камня-на-Оби,

Гладушкин Александр Дмитриевич, мастер РЭС (районных электрических сетей),

Ворсин Дмитрий Анатольевич, заместитель председателя комитета по законности и местному самоуправлению Барнаульской городской Думы, член фракции и партии ЛДПР, непродолжительное время занимал пост главы регионального отделения партии,

Аксенов Вячеслав Александрович, директор ООО «Сибавто» (Барнаул).

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По информации источников «Политсибру» документы должен подать зампред Каменского райсобрания Иван Панченко. Также, по нашим сведениям, на конкурс может прийти и заместитель главы администрации района, исполняющая обязанности главы Евгения Гордиенко. Возможно, будут и другие кандидаты.

Прием заявлений идет до 12 часов воскресенья, 20 сентября. В понедельник состоится заседание комиссии, которая проведет оценку документов и отсеет тех, кто предоставил не полный пакет или не соответствует всем официально требуемым параметрам. В пятницу, 25 сентября, комиссия проведет собеседования. И уже по его итогам рекомендует самых достойных для голосования на сессии Каменского районного собрания депутатов.

Что же касается возможного победителя, то по данным источников «Политсибру», на этот пост вполне может рассчитывать либерал-демократ Дмитрий Ворсин. Во-первых, его появление в списке не может быть случайным. У Ворсина есть депутатское место в БГД и он - один из немногих, кто работает там за зарплату. Так что его выдвижение должно быть как минимум обсужденным и обдуманным. Во-вторых, переход на этот пост представителя оппозиции тоже довольно объясним. Отношение регионального правительства к партиям с приходом губернатора Виктора Томенко значительно улучшилось. Вспомним назначение эсера и депутата АКЗС Владислава Вакаева на должность главы Фонда имущества Алтайского края.

Есть также информация, что среди потенциальных кандидатов по пост рассматривался бывший глава алтайской ЛДПР (из партии он уже вышел), бывший депутат АКЗС, бывший зампред краевого правительства, а ныне заместитель министра юстиции региона Андрей Щукин. Якобы его по этому поводу даже приглашали на беседу в краевое правительство, но он отказался.

Напомним, что изначально конкурс в Каменском районе должен был состояться еще в августе, но как это часто теперь бывает в этом муниципалитете - процедура затянулась и сроки прошлось продлить.

А место главы района де-факто стало свободным еще в августе 2019 года, когда занимавший этот пост Федор Найден был отстранен по суду из-за уголовного дело о воспрепятствовании предпринимательской деятельности. Де-юре в мае 2020 года, когда приговор Найдену вступил в силу.