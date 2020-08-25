Новосибирские власти надеются оставить у себя «уже почти алтайский» инвестпроект на 30 млрд?

Участие Алтайского края в инвестпроекте Бориса Горкунова на 30 млрд рублей обсуждалось изначально, заявил Глава Минсельхоза Новосибирской области Евгений Лещенко на пресс-конференции в ТАСС.
«Хочу сказать, что и в первоначальных планах предусматривалось как участие хозяйств Новосибирской области, так и возможность участвовать в данном проекте сельхозорганизациям Алтайского края, потому что обеспечить столь мощные фидлоты (откормочные площадки – прим. ред.) поголовьем в рамках одного региона крайне проблематично», – заметил Лещенко.
Напомним, ранее к инвестпроекту Горкунова критически отнесся спикер новосибирского областного заксобрания, в связи с чем началось обсуждение возможности его переноса в Алтайский край. В конце августа Борис Горкунов встретился с губернатором края Виктором Томенко. Официально, предметом их беседы стал модернизируемый ГК «Горкунов» комбинат «Индустриальный», однако не исключено, что речь шла также о вышеупомянутом инвестпроекте.
На вопросы, касающиеся судьбы проекта, Лещенко ответил, что готовой проектно-сметной документации ещё нет, проект находится в стадии проработки и «всё идёт своим чередом». От обсуждения темы переноса проекта он уклонился. Судя по всему, новосибирские власти по-прежнему надеются «оставить» проект у себя.
На минувшей неделе (18 августа) губернатор Алтайского края Виктор Томенко встретился с гендиректором ГК «Горкунов» Борисом Горкуновым