Новосибирские власти надеются оставить у себя «уже почти алтайский» инвестпроект на 30 млрд?

Новости 18.09.2020 11:05 382

Участие Алтайского края в инвестпроекте Бориса Горкунова на 30 млрд рублей обсуждалось изначально, заявил Глава Минсельхоза Новосибирской области Евгений Лещенко на пресс-конференции в ТАСС.

«Хочу сказать, что и в первоначальных планах предусматривалось как участие хозяйств Новосибирской области, так и возможность участвовать в данном проекте сельхозорганизациям Алтайского края, потому что обеспечить столь мощные фидлоты (откормочные площадки – прим. ред.) поголовьем в рамках одного региона крайне проблематично», – заметил Лещенко.

Напомним, ранее к инвестпроекту Горкунова критически отнесся спикер новосибирского областного заксобрания, в связи с чем началось обсуждение возможности его переноса в Алтайский край. В конце августа Борис Горкунов встретился с губернатором края Виктором Томенко. Официально, предметом их беседы стал модернизируемый ГК «Горкунов» комбинат «Индустриальный», однако не исключено, что речь шла также о вышеупомянутом инвестпроекте.

На вопросы, касающиеся судьбы проекта, Лещенко ответил, что готовой проектно-сметной документации ещё нет, проект находится в стадии проработки и «всё идёт своим чередом». От обсуждения темы переноса проекта он уклонился. Судя по всему, новосибирские власти по-прежнему надеются «оставить» проект у себя.

По словам Евгения Лещенко, основное отличие проекта – использование малозатратных технологий. Вместо привычных крупных ферм – ограждение, ветрозащита, а также проезды, кормушки и водоснабжение. Возможно также использование электропастуха. Основные затраты предусматриваются на приобретение поголовья. Первоначально в проекте было обозначено до 6-7 районов.