В день рождения Барнаула пройдет экопраздник

Новости компаний 18.09.2020 10:45 162

19 сентября, в рамках Дня города Барнаула, под руководством экошколы «Чистые берега» состоятся спектакль, выставка и мастер-классы, приуроченные к Всемирному дню чистоты — World Cleanup Day. Мероприятия пройдут с 10.00 до 16.00 на территории парка Центральный по адресу проспект Социалистический, 14А.

Праздник станет финальной точкой проекта экошколы «Чистые берега», реализуемого в рамках гранта Росмолодежи. Ее автор и руководитель, Виталий Аверьянов — заместитель начальника службы охраны труда алтайского филиала Сибирской генерирующей компании, в свободное от работы время реализует различные экологические мероприятия. В прошлом году занимался созданием мобильной установки по сбору мусора на реке Барнаулка, а после на форуме ТИМ «Бирюса» получил грант на реализацию просветительского проекта для жителей города.

Площадка будет располагаться слева от главной сцены, вход в парк со стороны проспекта Социалистический.

Программа мероприятий:

10:00-11:00 — спектакль от Эко-клоуна «Эта. Эко-этикет». На спектакль можно принести ненужные, но в хорошем состоянии детские книжки и игрушки. Они вам пригодятся.

11:00-13:00 — творческий мастер-класс от эко-художников школы.

11:00-13:00 — викторина «Эко-знания».

11:00-13:00 — выставка «Одноразовое-Многоразовое» от Мусора.Больше.Нет.

11:00-13:00 — веселые игры для детей от ЭкоМэна.

12:00-13:00 — игра для детей «Сортировщик» от Мусора.Больше.Нет.

10:00-16:00 — акция «Крышки Енота» от Мусора.Больше.Нет. Захватите с собой пластиковые крышки — там их можно будет сдать.

13:00—16:00 — «Творческая мастерская» от Леруа Мерлен.

Также на площадке будет работать фотозона, аниматоры, а еще в гости заглянет Энерготриксик, который знаком жителям города по фестивалю «Потепление» на Барнаульской ТЭЦ-3.