Не как собака на сене. В Минприроды пояснили расторжение договоров с «Алтайлесом»

Причиной расторжения 10 договоров аренды с компаниями главного лесного холдинга «Алтайлес» на участки общей площадью в 500 тысяч га стали вскрытые нарушения закона. После проверки Рослесхоза выяснилось, что лес для заготовки передали субарендаторам. Об этом на пресс-конференции в четверг, 17 сентября, рассказал министр природных ресурсов и экологии Владимир Попрядухин.
«Мы получили акт от Рослесхоза и предписание о ликвидации нарушений, в числе которых и отсутствие у лесных арендаторов прав субаренды. Это нарушение закона. И суды подтвердили обоснованность претензий по расторжению договоров», - сказал министр.
Расторжение шло по одной схеме. Ее Владимир Попрядухин пояснил на нашумевшем примере с компаниями ООО «Содружество», ООО «Алеусский лес» и ООО «Каменский ЛДК». Все три входят в лесной холдинг «Алтайлес».
«Содружество» получило участок в Панкрушихинском лесничестве без аукциона в аренду еще в 2009 году в рамках приоритетного и поддержанного властями региона инвестпроекта (завод по производству домов из клееного бруса). В 2011 году компания передала участок в субаренду двум другим перечисленным выше предприятиям холдинга.
И только в 2019 году вскрылось, что Лесной кодекс не позволяет пересдавать участки, полученные без торгов (то есть на неконкурентной основе) и в рамках инвестпроекта. А вскрылось это во время проверки Рослесхоза, после доскональной проверки всех договоров аренды.
В июле 2020 года суд удовлетворил иск Минприроды к «Содружеству» о расторжении договора аренды лесного участка.
Отдельно министр пояснил и «дорогой» иск (сумма претензии – 1,5 млрд рублей) к ООО «Салаир». Официально эта компания не входит в холдинг, но по данным «Политсибру» имеет с ней близкие партнерские отношения. И эта ООО стала субарендатором участков, который получило ООО «Каменский ЛДК» по другому инвестпроекту и тоже без торгов.
Сумма иска была рассчитана из рыночной стоимости, уточнил Попрядухин. Именно столько, по мнению ведомства составляет размер незаконного обогащения «Салаира».
По словам министра, на всех территориях, которые «Алтайлес» попросили освободить, сразу начало работать краевое автономное учреждение с одноименным названием «Алтайлес». Отметим, что это два совершенно разных предприятия. Холдинг – коммерческая структура, главная задача которой все же добывать древесину и ее перерабатывать. У краевого предприятия задача, прежде всего, в охране и воспроизводстве лесов. В рамках госзадания они проводят небольшие рубки и переработку для обеспечения собственных нужд.
Итак, министр уточнил, что лес не брошен и пока во временном управлении КАУ. Но эти же участки вполне законно можно разыграть на торгах и снова передать арендаторам. Заявки могут подавать как и те, кто работал там по расторгнутым договорам, так и все остальные игроки рынка. В ближайшее время первый участок (в Панкрушихинском лесничестве, площадью 3,6 тысяч га) выставят на торги.
Кроме того, работникам этих компаний было предложено трудоустройство в КАУ.
«И, по нашим данным, основная часть сотрудников воспользовалась этим предложением. Теперь у нас работает более 800 человек. Что же касается заработной платы, она не меньше, чем была. Например, на участке в Ключах средняя зарплата - 28 тысяч рублей, в Залесово - около 22 тысяч», - добавил Владимир Попрядухин.
Отвечая на претензии компаний, входящих в «Алтайлес», что они останутся без сырья для своих деревообрабатывающих предприятий, министр сообщил, что сейчас у холдинга в пользовании около 900 тысяч га леса, где разрешено добывать 1,3 млн кубов в год. И этого достаточно для работы. Что же касается полной загрузку мощностей, то в крае есть и другие сдаваемые в аренду участки и пока свободные.
КАУ «Алтайлес» будет рубить значительно меньше древесины.
«Но такой задачи (заготовка леса – прим.ред.) перед нами и не стоит. Главное – мероприятия по минерализации почвы, лесовосстановлению, уходу за посадками, обслуживанию лесов», - подчеркнул министр.
«Мы упорно занимаемся работой по упорядочению и узаконению деятельности лесопользования, мы используем все законные формы воздействия, чтобы привести все в рамки правового поля. У нас нет задачи лишить кого-то арендных отношений. И мы не хотим как собака на сене сидеть», - подчеркнул Попрядухин. Эту мысль он высказывал неоднократно во время пресс-конференции.
Также он не раз «воздал должное» заслугам алтайских лесных арендаторов. Попрядухин напомнил, что регион входит в десятку по стране, где наиболее упорядочены лесные отношения, 90% добываемой здесь древесины здесь же и перерабатывается.
И, наконец, министр заверил, что ни для какого «федерального игрока» власти поляну не готовят. Все будет только в рамках закона. Так он ответил на обвинения в переделе рынка от некоторых лесных арендаторов в адрес Минприроды.
Пока в Москву не пожалуешься что дрова купить не можешь - ничего не сдвинулось бы. А еще нуждающимся в жилье 150 куб для строительства - кто пробовал получить у арендатора тот знает все беззаконие. Так что под соблюдение законодательства даже БОЛЬШОЙ ШКАФ и тот двигается.
"И только в 2019 году вскрылось, что Лесной кодекс не позволяет пересдавать участки, полученные без торгов (то есть на неконкурентной основе) и в рамках инвестпроекта. А вскрылось это во время проверки Рослесхоза, после доскональной проверки всех договоров аренды". другими словами мы не знали наш профильный закон до 19 года, потом рослесхоз нам об этом сказал?..