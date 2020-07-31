Не как собака на сене. В Минприроды пояснили расторжение договоров с «Алтайлесом»

Новости 18.09.2020 9:36 451

Причиной расторжения 10 договоров аренды с компаниями главного лесного холдинга «Алтайлес» на участки общей площадью в 500 тысяч га стали вскрытые нарушения закона. После проверки Рослесхоза выяснилось, что лес для заготовки передали субарендаторам. Об этом на пресс-конференции в четверг, 17 сентября, рассказал министр природных ресурсов и экологии Владимир Попрядухин.

Что это за нарушения?

«Мы получили акт от Рослесхоза и предписание о ликвидации нарушений, в числе которых и отсутствие у лесных арендаторов прав субаренды. Это нарушение закона. И суды подтвердили обоснованность претензий по расторжению договоров», - сказал министр.

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Расторжение шло по одной схеме. Ее Владимир Попрядухин пояснил на нашумевшем примере с компаниями ООО «Содружество», ООО «Алеусский лес» и ООО «Каменский ЛДК». Все три входят в лесной холдинг «Алтайлес».

«Содружество» получило участок в Панкрушихинском лесничестве без аукциона в аренду еще в 2009 году в рамках приоритетного и поддержанного властями региона инвестпроекта (завод по производству домов из клееного бруса). В 2011 году компания передала участок в субаренду двум другим перечисленным выше предприятиям холдинга.

И только в 2019 году вскрылось, что Лесной кодекс не позволяет пересдавать участки, полученные без торгов (то есть на неконкурентной основе) и в рамках инвестпроекта. А вскрылось это во время проверки Рослесхоза, после доскональной проверки всех договоров аренды.

В июле 2020 года суд удовлетворил иск Минприроды к «Содружеству» о расторжении договора аренды лесного участка.

Отдельно министр пояснил и «дорогой» иск (сумма претензии – 1,5 млрд рублей) к ООО «Салаир». Официально эта компания не входит в холдинг, но по данным «Политсибру» имеет с ней близкие партнерские отношения. И эта ООО стала субарендатором участков, который получило ООО «Каменский ЛДК» по другому инвестпроекту и тоже без торгов.

Сумма иска была рассчитана из рыночной стоимости, уточнил Попрядухин. Именно столько, по мнению ведомства составляет размер незаконного обогащения «Салаира».

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По словам министра, на всех территориях, которые «Алтайлес» попросили освободить, сразу начало работать краевое автономное учреждение с одноименным названием «Алтайлес». Отметим, что это два совершенно разных предприятия. Холдинг – коммерческая структура, главная задача которой все же добывать древесину и ее перерабатывать. У краевого предприятия задача, прежде всего, в охране и воспроизводстве лесов. В рамках госзадания они проводят небольшие рубки и переработку для обеспечения собственных нужд.

Итак, министр уточнил, что лес не брошен и пока во временном управлении КАУ. Но эти же участки вполне законно можно разыграть на торгах и снова передать арендаторам. Заявки могут подавать как и те, кто работал там по расторгнутым договорам, так и все остальные игроки рынка. В ближайшее время первый участок (в Панкрушихинском лесничестве, площадью 3,6 тысяч га) выставят на торги.

Кроме того, работникам этих компаний было предложено трудоустройство в КАУ.

«И, по нашим данным, основная часть сотрудников воспользовалась этим предложением. Теперь у нас работает более 800 человек. Что же касается заработной платы, она не меньше, чем была. Например, на участке в Ключах средняя зарплата - 28 тысяч рублей, в Залесово - около 22 тысяч», - добавил Владимир Попрядухин.

Отвечая на претензии компаний, входящих в «Алтайлес», что они останутся без сырья для своих деревообрабатывающих предприятий, министр сообщил, что сейчас у холдинга в пользовании около 900 тысяч га леса, где разрешено добывать 1,3 млн кубов в год. И этого достаточно для работы. Что же касается полной загрузку мощностей, то в крае есть и другие сдаваемые в аренду участки и пока свободные.

КАУ «Алтайлес» будет рубить значительно меньше древесины.

«Но такой задачи (заготовка леса – прим.ред.) перед нами и не стоит. Главное – мероприятия по минерализации почвы, лесовосстановлению, уходу за посадками, обслуживанию лесов», - подчеркнул министр.

Новая лесная война?

«Мы упорно занимаемся работой по упорядочению и узаконению деятельности лесопользования, мы используем все законные формы воздействия, чтобы привести все в рамки правового поля. У нас нет задачи лишить кого-то арендных отношений. И мы не хотим как собака на сене сидеть», - подчеркнул Попрядухин. Эту мысль он высказывал неоднократно во время пресс-конференции.

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Также он не раз «воздал должное» заслугам алтайских лесных арендаторов. Попрядухин напомнил, что регион входит в десятку по стране, где наиболее упорядочены лесные отношения, 90% добываемой здесь древесины здесь же и перерабатывается.

И, наконец, министр заверил, что ни для какого «федерального игрока» власти поляну не готовят. Все будет только в рамках закона. Так он ответил на обвинения в переделе рынка от некоторых лесных арендаторов в адрес Минприроды.