Ставка на весенний оптимизм: эксперты оценили планы по переносу больших выборов на апрель 2021 года

Аналитика 18.09.2020 9:04 474

Идеи о переносе единого дня голосования (ЕДГ) со второго воскресенья сентября звучат, по сути, с момента установления этой даты. И вот, за год до выборов в Госдуму тема снова актуальна. Сейчас вся политтусовка обсуждает идею провести выборы в Госдуму, а с ними и все региональные, в апреле 2021 года. Среди доводов есть даже психологический: говорят весной настрой избирателя на выборы более позитивный. Ждать ли нового ЕДГ через полгода и кому это выгодно, «Политсибру» спросил у политологов и депутатов.

Есть идея, нет решения

В начале сентября глава избиркома Элла Памфилова заявила, что необходимо обсудить опрос переноса ЕДГ и найти оптимальное время, когда можно провести голосование в течение трех дней без ущерба для школьников (большинство участков находятся в школах – прим.ред.). Один из вариантов, по ее словам, установить единые каникулы в апреле и в это время проводить выборы.

Два высокопоставленных чиновника подтвердили «Коммерсанту», что выборы в Госдуму в 2021 году действительно могут перенести с сентября на апрель. А собеседник издания из администрации президента наоборот считает, что выборы пройдут штатно, в сентябре.

Пресс-секретарь Дмитрий Песков заявил, что пока в Кремле нет решения.

«Существуют аргументы, и многие «за», они были озвучены Памфиловой. Там логика достаточно сильная, кто-то выступает против этого, но принятых решений на этот счет нет», - отметил Песков.

Тем не менее, 22 сентября вопрос о переносе дня голосования обсудят в комитете Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству. По мнению экспертов, после этого станет ясно, насколько реальна перспектива переноса будущих выборов.

Оптимистичный апрель вместо депрессивного декабря

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Некоторые политологи полагают, что обсуждение переноса дня голосования может быть попыткой выяснить общественное мнение по этому вопросу, другие говорят, что решение о переносе вполне вероятно, и сама идея имеет ряд плюсов.

«Выборы в Госдуму – это важнейшие выборы, и высокая явка на них необходима. Декабрь – это достаточно сложное, депрессивное время. Выборы в апреле, если совмещать их с каникулами, позволят избирателям лучше сосредоточиться, при этом агитационная кампания в таком случае выпадет на весну, когда люди в целом более оптимистично настроены», - считает генеральный директор аналитического центра PolitGeneration Ярослав Игнатовский.

Так и по мнению директора Новосибирского центра политики и технологий Татьяны Косачевой, негатив и уровень протеста в регионах к сентябрю будущего года может только возрасти, поэтому в интересах власти запустить большую кампанию как можно скорее.

«Рейтинги «Единой России» сейчас заметно упали и замерли на отметке 28-30 процентов. Им важно удержать свои позиции, поэтому лучше перенести выборы на апрель, так будет легче задействовать свои ресурсы. Я почти уверена, что выборы пройдут весной, знаю, что в партиях уже готовятся к такому исходу», - сказала Косачева в беседе с корреспондентом «Политсибру».

Руководитель Центра региональной политики Илья Гращенков в своем Телеграм-канале пишет, что для переноса ЕДГ есть несколько веских для Кремля причин, в том числе, так называемая сакральная.

«Это необходимость обновления после «обнуления» Конституции и оформления правовой базы для новых президентских сроков. Для этого требуется очистка ГД от «старичья», то есть тех депутатов, которые в душе могут противиться идее полного «обнуления», - пишет политолог.

Эксперт также предполагает, что переноса может быть произведен еще и с целью ослабить позиции ЛДПР и КПРФ с одновременной заменой их лидеров, причем речь не только о Жириновском и Зюганове, но и более широком круге руководства этих партий.

Предпосылок нет

Алтайские депутаты считают апрельские выборы вполне реальными. При этом единороссы склоняются и к осеннему, и к весеннему варианту.

«Пока, на мой взгляд, предпосылок для реального переноса единого дня голосования нет. Но я не исключаю, что выборы могут быть проведены даже на более поздний срок – на октябрь, к примеру», - сказал «Политсибру» барнаульский депутат-единоросс Сергей Струченко.

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По мнению его коллеги из АКЗС и однопартийца Ивана Мордовина, все эти разговоры, пока не имеют под собой нормативно-правовой базы. Но при этом допускает, что определенная логика в этом есть.

«В самое ближайшее время Госдума рассмотрит основную часть законопроектов по реализации поправок к Конституции. Произойдут серьезные изменения отношений между ветвями власти. Это касается и правительства, и Госсовета. Изменятся полномочия у самой Госдумы. С этой точки зрения логичен и перенос выборов, чтобы обновлённая система заработала с новым людьми», - поясняет Мордовин.

В этом вопросе с ним не согласна руководитель фракции «Справедливая Россия» в Барнаульской гордуме Оксана Молодых. Она считает, что все конституционные поправки могут утвердить нынешние депутаты и работать дальше. Все-таки их выбирали люди, выборы признали все политические силы. При этом она подчеркнула, что в принципе перенос голосования на другие даты важен и нужен, но с кампанией 2021 года торопиться не стоит.

Но выборы все же перенесут

Иван Мордовин, кстати, является сторонником апрельского ЕДГ.

«Сейчас активная фаза избирательной кампании, традиционно приходится на период «отпусков и дач». Партиям и кандидатам крайне тяжело найти «своего избирателя», вести активную «полевую работу». Перенос выборов на март или апрель решит эти сложности, а заодно подвигнет участников выборов к более активной работе», - заметил собеседник.

Оппозиция тоже ждет скорого объявления новой кампании. Но при этом уверена, что сделано все под партию власти.

Лидер алтайских коммунистов, депутат АКЗС Мария Прусакова, еще комментируя «Политсибру» итоги выборов в АКЗС, подвергла сомнению необходимость их проведения. Назначение большой кампании на апрель она называет очень вероятным.

С ней согласен справедливоросс, глава фракции СР в АКЗС Александр Молотов.

«Понятно, что инициаторы нынешних обсуждений - это представители партии власти. Они показывают не очень хорошие результаты, рейтинги доверия падают, что будет через год, предугадать все сложнее, поэтому лучше скоренько провести выборы весной и успокоиться. В «Единой России» уже заявили, что переформатировали свои исполкомы в предвыборные штабы. И это за целый год до выборов. Есть все основания полагать, что обсуждения могут вылиться в какие-то решения», - считает депутат.

Срок полномочий АКЗС в случае переноса голосования также сократиться на полгода. По мнению депутатов, это скажется на работе краевого парламента, потому что нужно будет заниматься текущей работой и оперативно мобилизовать все силы для новой избирательной кампании.

Какие крупные выборы пройдут в Сибири в 2021 году: