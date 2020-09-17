Первый на селе. Как по нацпроекту в ЗАТО Сибирский появился фонтан, а в Романово – новый парк

Новости 17.09.2020 18:30 550

Еще несколько лет назад жители сел и мечтать не могли, что и у них, как в городах, будут появляться новые парки да скверы. Такие, где и прогуляться можно подальше от дорог, и посидеть, и сфотографироваться. Благодаря национальному проекту «Жилье и городская среда» в последние несколько лет в Алтайском крае подобные объекты есть в десятках сел и малых городах региона. Например, в Романово в 2020 году благоустроили центральный парк, а в ЗАТО Сибирский появился пешеходный фонтан с подсветкой и прогулочная зона.

Романово

Центральный парк в райцентре Романовского района существует уже много лет. Это милое и уютное место с большим количеством зелени. Но деревья стали уже старые, да и пешеходные зоны перестали отвечать современным требованиям для комфортного проживания.

В этом году объект попал в список общественных территорий, на благоустройство которых были выделены деньги из федерального бюджета. Здесь убрали часть ветхих деревьев и насадили молодняка, который через пару лет будут еще больше радовать глаз. Для удобных прогулок сделали пешеходные дорожки из современного и экологичного материала – тротуарной плитки. Скоро смонтируют уличное освещение, установят скамейки и урны и проведут озеленение.

На все работы было выделено более 4 млн рублей из бюджетов всех уровней.

В Министерстве строительства и жилищно-коммунального хозяйства Алтайского края сообщили, что подрядчик приступил к работам в конце июля, завершить их планируется в ноябре. Но в местной администрации уточнили, что все будет готово к открытию даже раньше. И если осенью-зимой местные жители толком и не успеют оценить обновленный объект, то весной-летом, когда он снова станет зеленым, это место, безусловно, станет новым оазисом.

«Здесь будут проводиться сельские праздники, поэтому конечно все рады, что эта территория преображается. Рядом с парком установили в этом году еще и уличные тренажеры, куда ходит и молодежь, и более старшее поколение. Хочется поблагодарить за такие полезные и функциональные объекты!» - цитирует местного жителя Владимира Пономаренко пресс-служба регионального Минстроя.

ЗАТО Сибирский

В ЗАТО Сибирский в этом году обустраивают сразу две общественные территории по нацпроекту «Жилье и городская среда».

«Этот населенный пункт стал в этом году единственным участником проекта, где выполнен монтаж пешеходного фонтана с разноцветной подсветкой», - отметили в Минстрое.

Он расположен на улице 40 лет РВСН возле местного Дома культуры.

«Мне нравится этот фонтан, он красивый и светится. Я люблю здесь играть с друзьями, особенно вечером, когда он похож на радугу», - рассказала юная жительница Сибирского Каролина Муратова.

Любят это место и дети, и взрослые. Подобные объекты есть не всех городах страны, а тут совсем небольшой населенный пункт и теперь с таким декоративным богатством.

Еще одна территория расположена рядом с новым фонтаном перед ДК, возле жилых домов в границах улиц 40 лет РВСН и Кедровой. Еще недавно здесь был только пустырь, а совсем скоро откроется пешеходная зона с лавочками, урнами и качелями. Здесь установят уличное освещение, территорию засадят декоративными кустарниками и засеют газоном.

«Основной этап работ окончен, до октября мы планируем еще установить стелу в виде планеты с меридианами и зеркальными светящимися пластинами. Хочется отметить, что нацпроект дает возможность реализовать действительно уникальные задумки и проекты, в следующем году будем участвовать снова», - прокомментировала заместитель начальника Управления по строительству и архитектуре, ЖКХ и транспорту администрации городского округа Татьяна Исмаилова.

Общая стоимость этих двух объектов в Сибирском - более 10 млн рублей. Средства выделены из бюджетов всех уровней.

Весь Алтайский край

В 2020 году участие в национальном проекте помогло региону благоустроить 313 общественных территорий и дворов в многоквартирных домах в 42 муниципальных образованиях. Это не только города и села, уточнили в пресс-службе Минстроя.

По данным ведомства, на части объектов работы уже завершены или находятся на финальной стадии. Например, в селе Троицкое реконструировали центральный стадион, в Алейске благоустроили парк. Как ранее сообщал «Политсибру», в ближайшее время будут завершены работы в Змеиногорске, где подрядчик благоустроил бульвар Гагарина и набережную Нагорного пруда с пляжем.

На большинстве же территорий сдача пройдет в сентябре-октябре.

Всего в 2020 году регион на реализацию нацпроекта направил более 857 млн рублей, в том числе 700 млн пришло из федерального бюджета, 118 млн – это размер краевого софинансирования, еще 39 млн - местные бюджеты и внебюджетные средства.

В 2020 будут благоустроены: парки, скверы, общественные и пешеходные зоны в Алтайском, Благовещенке, Волчихе, Ключах, Кулунде, Михайловском, Павловске, Поспелихе, Ребрихе, Родино, Романово, Смоленское, Тальменке, Топчихе, Тюменцево, Усть-Калманке, Хабарах, Шипуново, а также в селах Березовка Первомайского района, Новоегорьевское Егорьевского района, Озерках Тальменского района, Первомайское Бийского района, Степное Озеро Благовещенского района. А также в Заринске, Горняке, Бийске, Белокурихе, Барнауле, Алейске, Змеиногорске, Камне-на-Оби, Новоалтайске, Рубцовске, Славгороде, Яровом и ЗАТО Сибирский.

Спортивные площадки или места отдыха рядом со стадионами в Мамонтово, Троицком, Боровихе Первомайского района

Набережные в Завьялово, Камне-на-Оби, и Змеиногорске.

Мемориальные комплексы в Залесово и Алейске.