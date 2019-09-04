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Что за взрыв раздался в Бийске 17 сентября

Новости
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17 сентября бийчане услышали раздавшийся в городе хлопок. Сразу поползли слухи о взрыве. Однако, как пояснили "Бийскому рабочему", в службе ЕДДС, никаких ЧП в городе не произошло.

Хлопок - это отголосок запланированной утилизации продукции ФНПЦ "Алтай". Подобные явления в Бийске нередки. Иногда хлопков бывает несколько. Однако на этот раз взрыв показался горожанам аномально сильным. Некоторые сообщали, что в отдельных домах дрожали стекла, а частные дома в районе Заречья даже "подпрыгнули".

Скорее всего, на распространение звука повлияла высокая влажность. После дождя в атмосфере мало пыли, пуха, пыльцы и прочих частиц, наличие которых приводит к поглощению звука. Плюс низкое давление тоже не дало звуку уйти вверх. Вот и разнесся звук от взрыва над городом, особенно вдоль Бии.

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Автор: Политсиб.ру

#Новости Барнаул #новости Алтайский край #новости Сибири
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