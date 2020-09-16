Центр отраслевой экспертизы РСХБ прогнозирует рост доли фермеров в производстве молока

Новости компаний 17.09.2020 17:50 211

Инвестиции крупных производителей в переработку молока приведут к усилению конкуренции за товарное сырье, производимое небольшими фермерскими хозяйствами, считают в Центре отраслевой экспертизы Россельхозбанка. Это позволит крестьянско-фермерским хозяйствам (КФХ) сохранить и даже нарастить долю в сегменте производства молока, которая по итогам 2019 года оценивалась в 9% в целом по России. Об этом заявил руководитель Центра отраслевой экспертизы Андрей Дальнов на онлайн-конференции «Молочные сессии: 9.1». Он также отметил, что в молочной отрасли в целом сохраняется высокая инвестиционная активность, а на рынок переработки молока выходят новые крупные игроки.

«На сегодняшний день рынок молока достиг высокого уровня зрелости. При поддержке государства и Россельхозбанка растут объемы производства молока и продуктов его переработки. Сейчас мы наблюдаем тенденцию к выходу крупных производителей в более маржинальный сегмент переработки молока и создания вертикально-интегрированных комплексов полного цикла. В перспективе это усилит конкуренцию между переработчиками за ресурсы», — пояснил Андрей Дальнов.

Наиболее характерной эта тенденция будет для Западной Сибири, где мощность переработки имеет потенциал для роста примерно на 600 тысяч тонн до конца 2021 года.

Усиление конкуренции в переработке молока потенциально может привести к росту концентрации в этом сегменте. Экспансия федеральных сетей способна усилить эту тенденцию. По данным отраслевых ассоциаций, крупные продовольственные ритейлеры занимали к началу 2020 года 33% в обороте розничной торговли продуктами питания. Ожидается, что эта доля будет увеличиваться, в первую очередь за счет наращивания присутствия в регионах России, расположенных восточнее Урала.

По мнению эксперта, данные тенденции открывают возможности для сохранения и наращивания доли крестьянско-фермерских хозяйств в структуре производства товарного молока. За последнее десятилетие в крестьянских (фермерских) хозяйствах производство молока удвоилось.