О проектеРеклама
Новости
Мнения
Аналитика
Рейтинги
Проекты
Газета
Новости
Мнения
Аналитика
Рейтинги
Проекты
Газета

Главное
Личный формат Коронавирус Острая тема! Довыборы в АКЗС-2020
Личный формат
Коронавирус
Острая тема!
Довыборы в АКЗС-2020

В Барнаульской гимназии из окна второго этажа выпрыгнул школьник

Новости
743
0

Информацию о происшествии  опубликовали в группе «Подслушано Барнаул».  Ее подвердила пресс-служба  администрации  Барнаула.

17 сентября в 11:58 из здания барнаульской гимназии №27 со 2 этажа, действительно, спрыгнул учащийся 7в класса, - заявило ведомство.

По официальной информации ребенок упал на газон. К нему  в течение пары минут  исполняющий обязанности директора и завуч школы. Учащийся все время находился в сознании. Фельдшер гимназии №27 оказала ему первую медицинскую помощь, пока ехала скорая и родители учащегося.

Ребенок получил травмы, сейчас он находится в больнице. Его жизни ничего не угрожает.

Ученика характеризуют как спокойного доброжелательного и ответственного. Со слов его самого, он сделал это, поспорив с одноклассником. На момент прыжка классный руководитель провожал 7в класс в гардероб, а учащийся остался в классе.

Автор: Политсиб.ру

Фото: "Подслушано Барнаул" VK

#Новости Барнаул #новости Алтайский край #новости Сибири
﻿
﻿
Комментарии (0)

1000