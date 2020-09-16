В Барнаульской гимназии из окна второго этажа выпрыгнул школьник

Новости 17.09.2020 16:05 743

Информацию о происшествии опубликовали в группе «Подслушано Барнаул». Ее подвердила пресс-служба администрации Барнаула.

17 сентября в 11:58 из здания барнаульской гимназии №27 со 2 этажа, действительно, спрыгнул учащийся 7в класса, - заявило ведомство.

По официальной информации ребенок упал на газон. К нему в течение пары минут исполняющий обязанности директора и завуч школы. Учащийся все время находился в сознании. Фельдшер гимназии №27 оказала ему первую медицинскую помощь, пока ехала скорая и родители учащегося.

Ребенок получил травмы, сейчас он находится в больнице. Его жизни ничего не угрожает.

Ученика характеризуют как спокойного доброжелательного и ответственного. Со слов его самого, он сделал это, поспорив с одноклассником. На момент прыжка классный руководитель провожал 7в класс в гардероб, а учащийся остался в классе.