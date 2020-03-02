Даёшь добро! Почему таможенные отчисления в России сокращаются, а в Сибири – растут

Новости 17.09.2020 17:15 525

За январь-август текущего года Сибирское таможенное управление (СТУ) перечислило в федеральный бюджет свыше 104 млрд рублей. Это на 30% больше, чем за аналогичный период предыдущего года, передаёт пресс-служба ведомства.

Интересно, что Федеральная таможенная служба при этом отчиталась о сокращении перечислений в бюджет на 24,8%. В денежном выражении потери составили почти 1 трлн рублей. Таким образом, Сибирская таможня демонстрирует впечатляюще хороший результат на общем фоне.

Рост платежей в СТУ объясняют увеличением объемов импорта на 25,5%. Доля таможенных платежей, взимаемых при импорте, в Сибири увеличилась (относительно 2019 года) с 93,7% до 96% и составила почти 100 млрд рублей (при этом в целом по РФ в структуре таможенных платежей на импорт приходится 72,4%). Ситуация складывается двойственная, поскольку рост импорта, с одной стороны, портит положительное сальдо внешней торговли, однако с другой – приносит федеральному бюджету серьёзный доход.

Проблемой нередко становится несоответствие импортных товаров российским нормам. Так, алтайский Россельхознадзор только за три недели с 25 августа по 15 сентября выявил 13 случаев нарушения фитосанитарного законодательства при ввозе около 230 тонн подкарантинной продукции из Казахстана и Кыргызстана. Грузы возвращены отправителям. Виновные привлечены к административной ответственности.