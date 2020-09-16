Место притяжения. В Змеиногорске появились две новые общественные территории

Новости 17.09.2020 15:50 555

Города Алтайского края в последние годы только хорошеют благодаря нацпроекту «Жилье и городская среда» и входящей в него федеральной программе по благоустройству общественных территорий и дворов. Конечно, есть масса краевых и муниципальных программ, но крупные объекты только за свой счет не построишь. Уже третий год активный участник программы – Змеиногорск. В 2020 году здесь создали два новых места, которые, безусловно, станут точками притяжения для жителей. Это набережная Нагорного пруда с пляжем и бульвар Гагарина.

Большая ответственность

Что важно территории выбирали сами жители. Да иначе по программе и нельзя: ее задача не только в том, чтобы раздать регионам денег на благоустройство, а во вложении средств с максимальной пользой для населения. Ведь именно горожанам этими территориями потом и пользоваться.

Подрядчик на обоих объектах – местный индивидуальный предприниматель Эдуард Савинов. Именно он год назад по той же программе приводил в порядок исторический центр города (теперь здесь новые дорожки, газон, освещение, скамейки, альпийская горка). И тогда, и теперь он лично контролирует все этапы работ от дизайна до исполнения каждой мелочи.

Бульвар Гагарина

На бульваре были смонтированы покрытия из тротуарной плитки, уложена брусчатка, появились скамейки, урны, ограждения, видеонаблюдение и освещение. Вдоль пешеходной зоны высадили яркий газон.

Работы на площадке почти закончены. Последний «штрих» - металлический арт-объект. Это земной шар на подставке с подсветкой. Конструкцию предприниматель делает по своей инициативе и за свои деньги. В проекте ничего подобного не планировалось, но, конечно, получится оригинально и интересно. Как минимум новое место для селфи.

Набережная Нагорного пруда

Почти готова и набережная Нагорного пруда. Теперь здесь есть новенькие и долговечные скамейки и урны, яркие фонари, перила, туалет и сделанный мастерами-камнерезами символический компас. Вся площадка выложена современной и экологичной плиткой и брусчаткой, почти доделана асфальтовая парковка. Скоро будет смонтирована система видеонаблюдения.

«Мои сотрудники проделали громадный объем работы за очень небольшой период времени. Мы, можно сказать, с нуля сделали набережную, причем от первоначального проекта там осталась малая часть. Например, там были заложены тросовые ограждения пешеходной зоны от воды, от них мы сразу отказались в пользу металлических - и надежнее, и красивее. И так было во многих аспектах, где мы сознательно шли на удорожание и дополнительные трудозатраты, ведь делали это все для людей и себя», - рассказал местной газете «Змеиногорский вестник» Эдуард Савинов.

Он очень надеется, что набережная станет не просто местом для прогулок и фотосессий, но и площадкой для городских мероприятий и праздников, также памятных событий, как выпуская «зорька». Тем более в планах застройщика привезти и установить здесь большой корабельный якорь.

Это место и раньше притягивало жителей – все-таки рядом с водой. Вот только гулять тут было неудобно: без нормальных дорожек, освещения. Новый, современный объект возвели буквально на пустом месте.

Кроме набережной здесь благоустроили и пляж: новый песок, раздевалка, спасательная вышка. Из дикого он превратился пусть и по меркам провинциального городка, но в образцово-показательный.

Большие деньги – большая работа

На все работы город получил 10,5 млн рублей (почти вся сумма – из федерального бюджета). Но за счет оптимального расходования (но не удешевление материалов) зона отдыха нагорного пруда обошлась в 5,4 млн, а бульвар Гагарина - 2,6 млн. На сэкономленные почти 2,5 млн рублей купят дополнительные элементы благоустройства.

Как сообщили «Политсибру» в Министерстве строительства и жилищно-коммунального хозяйства, всего в 2020 году на реализацию нацпроекта направлено более 857 млн рублей, в том числе 700 млн пришло из федерального бюджета, 118 млн – это размер краевого софинансирования, еще 39 млн - местные бюджеты и внебюджетные средства.

Все эти деньги были распределены в 42 города и крупных райцентра Алтайского края. За короткое сибирское лето благоустроят 58 парков, пешеходных зон, скверов, набережных многофункциональных игровых площадок и других общественных территорий, а также 255 дворов многоквартирных домов. В Барнауле, например, разбили сквер на пересечении улиц Взлетная и Сергея Ускова и начали первый этап благоустройства парка «Изумрудный». В селе Троицкое реконструировали центральный стадион, а в Романово и Алейске благоустроили парки. В ЗАТО Сибирский появился современный пешеходный фонтан с разноцветной подсветкой возле местного Дома культуры, а также прогулочная площадка возле жилых домов в границах улиц 40 лет РВСН и Кедровой.

За все четыре года в регионе благоустроили 909 объектов. Это 93 общественные территории и 816 дворов. Алтайский край, как и другие регионы страны, станет более притягательным для жизни. Это, кстати, главная цель национального проекта, инициированного президентом Владимиром Путиным, напомнили в краевом Минстрое. Именно это ведомство отвечает за реализацию этого направления проекта.