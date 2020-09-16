В Алтайском крае за период пандемии скончалось более 400 человек с коронавирусом

Новости 17.09.2020 15:10 598

По данным оперштаба, в Алтайском крае подтверждено 64 новых случая коронавируса. Почти половина приходится на Барнаул – 33. В Бийске и Новоалтайске – по 5 заболевших, Заринске, Рубцовске, Славгороде и Бийском районе – по 2 заболевших, Алейске, Баевском, Заринском, Змеиногорском, Кытмановском, Первомайском, Поспелихинском, Ребрихинском, Тальменском, Угловском, Усть-Пристанском, Целинном, Шипуновском районах – по 1 заболевшему.

Всего в крае 12 780 заразившихся. Уже выписано 11418 человек. Таким образом, на сегодняшний день проходят лечение – 956 человек, из них в госпиталях находятся 954 пациента, амбулаторное лечение получают 2 пациента.

В 5179 случаях специалисты отмечают бессимптомное течение инфекции. У 3718 – заболевших инфекция протекает в форме ОРВИ, у 3883 как внебольничная пневмония. В госпиталях края 137 тяжелобольных пациента, из них 52 человека подключено к аппаратам ИВЛ.

За прошедшие судки зафиксировано 5 смертей. Непосредственно от COVID-19 – 4 человека, по другой причине -1. За весь период скончались 406 человек. От коронавирусной инфекции скончались 160 человек, по иным причинам смерти – 242 человека; на экспертизе - 4 случая.

Всего на 17 сентября находятся под меднаблюдением и на самоизоляции – 2365 человек. Закончено наблюдение и самоизоляция для 53633 человек. Всего в Алтайском крае на коронавирусную инфекцию обследовано 434982 человека, за сутки - 3871.