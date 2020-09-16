В СФО определили победителей премии «Экспортер года»

Новости компаний 17.09.2020 16:50 255

Итоги Всероссийской премии в области международной кооперации и экспорта «Экспортер года» подвели в Сибирском федеральном округе. В 2020 году генеральным партнером премии «Экспортер года» стал Сбербанк.

Победителями окружного этапа конкурса стали девять компаний из Новосибирской, Омской, Томской, Кемеровской областей, Алтайского и Красноярского краев. Представитель Алтайского края был признан победителем в номинации «Экспортер года в сфере промышленности» в категории «Малое и среднее предпринимательство». Им стало ЗАО «Источник Плюс».

Награда присуждается организациям и индивидуальным предпринимателям, достигшим наибольших успехов в экспорте несырьевых товаров, услуг и результатов интеллектуальной деятельности. В состав экспертной комиссии вошли представители Сбербанка, Российского экспортного центра, федеральных министерств и объединений предпринимателей.

«Компании-экспортеры демонстрируют возможности и конкурентоспособность отечественных технологий, промышленности, товаров и услуг на международных рынках, работая на улучшение внешнеторговых отношений и повышение инвестиционной привлекательности региона и целой страны в глазах мирового сообщества. Именно поэтому значимость премии «Экспортер года» трудно переоценить. Эта награда – признание выдающегося вклада в устойчивое экономическое развитие Сибири и России», – отметила Татьяна Галкина, председатель Сибирского банка ПАО Сбербанк.

Теперь компании Сибирского федерального округа поборются за победу на федеральном этапе. Сибирский банк ПАО Сбербанк желает удачи своим клиентам в борьбе за звание лучших из лучших!

Полный список участников и лауреатов окружного этапа Премии «Экспортер года» по СФО опубликован на сайте организатора премии — Российского экспортного центра.