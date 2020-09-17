Против экс-зампреда правительства Алтайского края Долговой завели уголовное дело

Новости 17.09.2020 14:03 1204

Следственный комитет возбудил уголовное дело против бывшего заместителя председателя правительства Алтайского края Ирины Долговой. Об этом сообщает пресс-служба Следственного Комитета по региону.

«По предварительным данным следствия, осенью 2018 года Долгова, в нарушение установленного законом порядка, организовала за счет средств регионального бюджета обеспечение дорогостоящим лекарственным препаратом своего знакомого, который не имел право на его бесплатное получение. Данные действия повлекли причинение имущественного ущерба бюджету Алтайского края», - сказано в сообщении ведомства.

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Дело заведено по ч. 2 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий, совершенное лицом, занимающим государственную должность субъекта РФ).

Сейчас следователи проводят оперативно-розыскные мероприятия по месту жительства и предыдущим местам работы Долговой.

Напомним, Ирина Долгова ушла в отставку 21 августа 2020 года. Тогда в пресс-службе краевого парламента сообщили, что это было ее решение, связанное с причинами личного характера.

Она занимала этот пост чуть менее трех лет и курировала здравоохранение, образование и социальную политику региона.