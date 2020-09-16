Как реализуются самые известные инвестиционные проекты Алтайского края? 

Повышение инвестиционной привлекательности – один из основных шагов развития региона, декларированных 2 года назад в программе «Энергия развития». Реализация инвестпроектов ведет за собой создание рабочих мест, повышение зарплаты, а соответственно уровня жизни жителей региона. Именно на них – как на первостепенные задачи - упор ставил два года назад Виктор Томенко, когда 17 сентября 2018 года официально вступил в должность губернатора региона. Ведь в это в первую очередь скажется на экономике края, заработной плате и благосостоянии населения. «Политсибру» оценил, как работают некоторые инвестиционные проекты.
В начале сентября предприятие «Русская кожа Алтай», получило необходимые разрешения от пожарной лаборатории. Завод приступил к работе. Об этом «Политсибру» рассказал генеральный директор предприятия Сергей Филатов.
«Мы получили эти документы в начале сентября и уже запустились. Теперь будем пошагово наращивать объемы производства. До конца года мы намерены выйти на 40-50% от проектной мощности. Сейчас набираем людей, в ближайшем будущем будем вводить новые смены», - пояснил он.
Завод стал первым резидентом ТОСЭР. По словам Филатова, этот статус очень выручает начинающий завод – есть некоторые привилегии в налоговой сфере (налоговые каникулы), по страховым взносам. Остальные «пряники» предприятие увидит позднее, оно будет касаться взаимодействия с госорганами.
Пандемия внесла собственные коррективы в работу завода. Причем в данном случае речь идет о мировых тенденциях. Как рассказал Сергей Филатов, завод в Заринске строился с расчетом на южно-азиатский рынок. Основным потребителем продукции должен был стать Китай. Но пришлось искать новые рынки сбыта.
«Пандемия закрыла все заводы в Китае. Поэтому вся кожа, которая нами производится, направляется в головное предприятие в Рязани. Сейчас Китай не дает такого потребления как планировалось. Именно поэтому выход на полные объемы производства несколько смещен. Ведь последствия пандемии еще не завершились. Часть фабрик, закрывшихся в марте, на более или менее полные объемы начала выходить только в сентябре. Сейчас в осенний период многие магазины распродают весенние остатки. Всю весну они стояли стояли закрытыми, значит фабрики не выпускали обувь, сумки, перчатки. А если нет продукции, то и кожа не нужна», - пояснил Филатов.
По его оценкам, отрасль - одна из самых пострадавших в период пандемии. Однако договоренности с краевыми властями помогли минимизировать последствия.
«Свои обещания краевое правительство сдерживает. В частности мы получили разрешение на проведение пуско-наладочных работ в весенний период, Если бы нас не внесли в список предприятий, которые могут работать, мы бы наверное еще сейчас налаживали», - заметил гендиректор.
А ведь производство – прежде всего люди и рабочие места. Во время пусконаладочных работ все сотрудники получали полноценную зарплату. Сейчас на заводе работает около 140 человек и идет следующий набор персонала.
Справка: ООО «Русская кожа Алтай». Инвестиционный проект предполагает строительство кожевенного завода. Период реализации проекта 2015-2020. Общая стоимость инвестиционного проекта 2062 млн. руб.
Еще один инвестиционный проект, который несколько лет реализуется в регионе - отработка Корбалихинского месторождения полиметаллических руд. Весной рудник оказался в центре внимания в связи с вспышкой коронавируса.
Директор по коммерческим и финансовым вопросам АО «Сибирь-Полиметаллы» Сергей Канов рассказал «Политсибру», что грамотно выйти из ситуации удалось благодаря совместной работе с правительством региона.
«Самая главная задача на тот момент заключалась в том, чтобы найти выходы из ситуации. Краевые власти дали возможность нам не останавливаться, что могло привести к непоправимым последствиям».
Заболевание удалось локализовать, предприятие не остановилось. Более того, на сегодняшний день оно входит в список самых успешных по выручке и чистой прибыли.
Сергей Канов отмечает, что за счет увеличения объемов производства предприятие нарастило продажи. В физическом выражении они увеличились практически на 10%.
Инвестиционный проект рассчитан на срок до 2025 года. За это время будет построен рудник и реконструирована Рубцовская обогатительная фабрика. Количество рабочих мест будет увеличено до 450. Также планируется увеличение налогов, уплачиваемых предприятие вдвое.