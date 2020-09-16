Как реализуются самые известные инвестиционные проекты Алтайского края?

Новости 17.09.2020 15:00 592

Повышение инвестиционной привлекательности – один из основных шагов развития региона, декларированных 2 года назад в программе «Энергия развития». Реализация инвестпроектов ведет за собой создание рабочих мест, повышение зарплаты, а соответственно уровня жизни жителей региона. Именно на них – как на первостепенные задачи - упор ставил два года назад Виктор Томенко, когда 17 сентября 2018 года официально вступил в должность губернатора региона. Ведь в это в первую очередь скажется на экономике края, заработной плате и благосостоянии населения. «Политсибру» оценил, как работают некоторые инвестиционные проекты.

Наращиваем производство

В начале сентября предприятие «Русская кожа Алтай», получило необходимые разрешения от пожарной лаборатории. Завод приступил к работе. Об этом «Политсибру» рассказал генеральный директор предприятия Сергей Филатов.

«Мы получили эти документы в начале сентября и уже запустились. Теперь будем пошагово наращивать объемы производства. До конца года мы намерены выйти на 40-50% от проектной мощности. Сейчас набираем людей, в ближайшем будущем будем вводить новые смены», - пояснил он.

Завод стал первым резидентом ТОСЭР. По словам Филатова, этот статус очень выручает начинающий завод – есть некоторые привилегии в налоговой сфере (налоговые каникулы), по страховым взносам. Остальные «пряники» предприятие увидит позднее, оно будет касаться взаимодействия с госорганами.

Пандемия внесла собственные коррективы в работу завода. Причем в данном случае речь идет о мировых тенденциях. Как рассказал Сергей Филатов, завод в Заринске строился с расчетом на южно-азиатский рынок. Основным потребителем продукции должен был стать Китай. Но пришлось искать новые рынки сбыта.

«Пандемия закрыла все заводы в Китае. Поэтому вся кожа, которая нами производится, направляется в головное предприятие в Рязани. Сейчас Китай не дает такого потребления как планировалось. Именно поэтому выход на полные объемы производства несколько смещен. Ведь последствия пандемии еще не завершились. Часть фабрик, закрывшихся в марте, на более или менее полные объемы начала выходить только в сентябре. Сейчас в осенний период многие магазины распродают весенние остатки. Всю весну они стояли стояли закрытыми, значит фабрики не выпускали обувь, сумки, перчатки. А если нет продукции, то и кожа не нужна», - пояснил Филатов.

По его оценкам, отрасль - одна из самых пострадавших в период пандемии. Однако договоренности с краевыми властями помогли минимизировать последствия.

«Свои обещания краевое правительство сдерживает. В частности мы получили разрешение на проведение пуско-наладочных работ в весенний период, Если бы нас не внесли в список предприятий, которые могут работать, мы бы наверное еще сейчас налаживали», - заметил гендиректор.

А ведь производство – прежде всего люди и рабочие места. Во время пусконаладочных работ все сотрудники получали полноценную зарплату. Сейчас на заводе работает около 140 человек и идет следующий набор персонала.

Справка: ООО «Русская кожа Алтай». Инвестиционный проект предполагает строительство кожевенного завода. Период реализации проекта 2015-2020. Общая стоимость инвестиционного проекта 2062 млн. руб.

Прошли достойно

Еще один инвестиционный проект, который несколько лет реализуется в регионе - отработка Корбалихинского месторождения полиметаллических руд. Весной рудник оказался в центре внимания в связи с вспышкой коронавируса.

Директор по коммерческим и финансовым вопросам АО «Сибирь-Полиметаллы» Сергей Канов рассказал «Политсибру», что грамотно выйти из ситуации удалось благодаря совместной работе с правительством региона.

«Самая главная задача на тот момент заключалась в том, чтобы найти выходы из ситуации. Краевые власти дали возможность нам не останавливаться, что могло привести к непоправимым последствиям».

Заболевание удалось локализовать, предприятие не остановилось. Более того, на сегодняшний день оно входит в список самых успешных по выручке и чистой прибыли.

Сергей Канов отмечает, что за счет увеличения объемов производства предприятие нарастило продажи. В физическом выражении они увеличились практически на 10%.

Инвестиционный проект рассчитан на срок до 2025 года. За это время будет построен рудник и реконструирована Рубцовская обогатительная фабрика. Количество рабочих мест будет увеличено до 450. Также планируется увеличение налогов, уплачиваемых предприятие вдвое.

Справочно: Отработка Корбалихинского месторождения полиметаллических руд. Период реализации проекта - 2011-2025 гг. Общая стоимость инвестиционного проекта, 37777,9 млн. руб.

Какие еще инвестиционные проекты работают в Алтайском крае:

На предприятии «ЗИАС Машинери» запустили производство уникальных для российского рынка промышленных 3D-принтеров. Они могут печатать песчаные формы для отливки сложных металлических деталей.

Семь тысяч грузовых автомобилей на конвейере КАМАЗа в этом году оснастят топливными системами Altai Common Rail, выпущенными заводом прецизионных изделий. На развитие производства предприятие уже получило почти 800 миллионов рублей. Это льготные кредиты, субсидии и другие формы поддержки. АЗПИ готов на равных конкурировать с компаниями Bosch, Denso и другими мировыми лидерами отрасли. Их топливные системы планируют устанавливать на современные двигатели иностранных брендов.

В 2020-м начал прием пациентов первый в Алтайском крае Центр ядерной медицины. Медицинский институт имени Березина Сергея вложил в проект около миллиарда рублей.

В Тальменском районе строится молочная ферма на 6000 голов ООО "ЭкоНива-Алтай". В общей сложности в проект будет инвестировано 3, 198 млрд руб. Реализация проекта рассчитана до 2022 года.

До 2021 года в Рубцовске построят и введут к эксплуатацию объекты коммунальной инфраструктуры в рамках концессионного соглашения. Общая стоимость инвестиционного проекта 2142,0. Инвестор - «Рубцовский теплоэнергетическим комплекс" (входит в группу компаний СГК)