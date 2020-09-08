Новая высотка может появиться в самом центре Барнаула

Новости 17.09.2020 14:30 256

На пересечении улиц Максима Горького и Чкалова в Барнауле – за медуниверситетом – городские власти пытаются из нескольких кусочков создать пригодный под застройку участок земли. Об этом сообщил «Алтайский портал недвижимости».

Участок представляет собой территорию, оставшуюся после сноса деревянной двухэтажки на ул. Чкалова, 58. К ней хотят присоединить землю, оставшуюся после сноса аварийного детсада на ул. М. Горького, 61б. На участке имеются инженерные сети: канализация, водопровод, тепловые сети. Площадь объединённого участка составит 3 262 кв. м

В 2016-м году у жителя снесённой двухэтажки на ул. Чкалова, 58 (вероятно, у последнего, кто здесь оставался), 3/24 доли в праве общедолевой собственности дома и земельный участок были изъяты «для муниципальных нужд».

Территория образуемого участка относится к зоне общественно-деловой застройки, которая допускает возведение жилых высоток не более 10 этажей (и не выше 40 метров), а также складов, гаражей, магазинов и т.п.

В настоящее время измененный проект планировки проходит общественные обсуждения. Если до 1 октября текущего года не поступит возражений от заинтересованных лиц, он будет утвержден в таком виде. После чего администрация города сможет выставить землю на аукцион.