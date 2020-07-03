От 65 рублей. В Алтайском крае обсуждают введение платы за посещение природных объектов

Новости 17.09.2020 13:36 576

Алтайский край, как и другие регионы страны, с лета 2020 года получил возможность делать платный вход на особые природные территории. Власти региона сейчас обсуждают, где именно это стоит сделать, чтобы не навредить туристам. Минимальный размер «билета» - 65 рублей. Об этом на пресс-конференции в четверг, 17 сентября, сообщил министр природных ресурсов Владимир Попрядухин.

«Со следующего года мы планируем в качестве эксперимента попробовать ввести плату в природном парке «Ая» и на каскаде водопадов на реке Шинок. Но сначала обустроим там экотропы для более комфортного доступа. И если увидим негативное отношение населения, то спешить не будем», - рассказал министр.

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Что же касается платы, то ее будут устанавливать региональные власти. Но она не может быть менее 0,5 размера минимального душевого дохода. Для Алтайского края это минимум 65 рублей с человека за одно посещение (без ограничения по времени). Министр подчеркнул, что, разумеется, все льготные категории граждан смогут проходить бесплатно.

По словам Владимира Попрядухина, ежегодно Аю посещает не менее 300 тысяч человек в год. Даже с учетом самого низкого порога платы бюджет получит 19,5 млн рублей, которые будут направлена на содержание, охрану этой территории. И эти деньги очень нужны, потому что сейчас особо охраняемые территории «живут» только за счет краевого бюджета. А это весьма небольшие средства. На 107 ООПТ (это около 1 млн га) всего 28 инспекторов.

До сих пор право брать плату за посещение имели только федеральные ООПТ. В Алтайском крае такая это Тигирекский заповедник.

Хотя есть и исключения: в краевом заказнике «Лебединый» берут по 50 рублей за проход по мосту к озеру, где живут лебеди. В год это приносит до 1,5 млн рублей дохода. Но это стало возможным только благодаря строительству инфраструктуры. Такую же планируют создать и в остальных территориях, где можно было бы брать плату.

Например, на реке Шинок уже начали строительство экотропы, но подрядчик не смог соблюсти качество работ и был отстранён по суду. Сейчас власти ищут нового подрядчика, который был доделал объект. Запуск тропы состоится не раньше следующего года.