На памятнике Ленину в Барнауле появилось бранное слово

Новости 17.09.2020 13:05 663

Полицейские задержали женщину, которая пыталась осквернить памятник Ленину в Барнауле на площади Советов. Она написала белой эмалью бранное слово на постаменте, а затем продолжила писать на гранитных плитах возле памятника. Об этом сообщили источники «Политсибру».

В настоящее время проводится обстоятельства происшествия выясняются. По данному инциденту может быть возбуждено уголовное дело по статье «Вандализм». Не исключено, что задержанной предстоит пройти психиатрическую экспертизу.

К настоящему моменту все надписи уже удалены администрацией.

Вандализм - осквернение зданий или иных сооружений. Наказывается штрафом в размере до 40 тысяч рублей, или в размере зарплаты или иного дохода осуждённого за 3 месяца, либо обязательными работами до 360 часов, либо исправительными работами до 1 года, либо арестом на срок до 3 месяцев.