На памятнике Ленину в Барнауле появилось бранное слово

Полицейские задержали женщину, которая пыталась осквернить памятник Ленину в Барнауле на площади Советов. Она написала белой эмалью бранное слово на постаменте, а затем продолжила писать на гранитных плитах возле памятника. Об этом сообщили источники «Политсибру».
В настоящее время проводится обстоятельства происшествия выясняются. По данному инциденту может быть возбуждено уголовное дело по статье «Вандализм». Не исключено, что задержанной предстоит пройти психиатрическую экспертизу.
К настоящему моменту все надписи уже удалены администрацией.
26 августа в Новосибирске установлен памятник Ленину. Его торжественное открытие намечено на 8 сентября