Охрана здоровья жителей Алтая обойдётся почти в 50 млрд

Новости 17.09.2020 12:50 185

Общий объем финансирования здравоохранения в Алтайском крае составил 49,5 млрд рублей, это на 7,1 миллиарда рублей (16,9%) выше уровня 2019 года, передаёт пресс-служба регионального Минздрава.

По данным ведомства финансирование увеличилось по ряду статей. Так, на 2,2 миллиарда рублей (6,7%) увеличились субвенции из Федерального фонда обязательного медицинского страхования.

Краевой бюджет в текущем году выделил на 14,7% средств больше, чем годом ранее. Общий их объём составил 8,58 миллиарда рублей.

Средства федерального бюджета Министерству здравоохранения Алтайского края утверждены в объеме 6,2 миллиарда рублей. Основная сумма федеральных средств направлена на реализацию региональных проектов в сфере здравоохранения. Дополнительно в 2020 году на реализацию приоритетных проектов выделено 1,5 миллиарда рублей.

Как пояснил глава алтайского Минздрава Дмитрий Попов, дополнительные средства направляются, преимущественно, на выплаты за работу с ковидными пациентами и улучшение материально-технической базы.