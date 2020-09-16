Дома и соцобъекты в Барнауле начали получать отопление досрочно

Новости компаний 17.09.2020 12:15 231

Девять многоквартирных домов в Барнауле начали получать отопление досрочно, передаёт пресс-служба Сибирской генерирующей компании..

Официально отопительный сезон в Барнауле еще не стартовал, однако управляющая компания этих домов подала заявку о досрочном включении отопления. Ещё 115 таких заявок теплосетевое подразделение СГК получило от детских садов, школ и медицинских учреждений Барнаула. По состоянию на вечер 16 сентября 72 школы и детских сада, а также 8 медицинских учреждений и 9 многоквартирных домов уже получают тепло.

Как получить отопление до официального старта сезона

Если есть УК (ТСЖ, ТСН, ЖСК и т. д.), необходимо обратиться к ним и сообщить о своем желании;

Если управляющей домом компании нет, то при наличии паспорта готовности дома жители пишут заявление, в котором зафиксированы согласия на досрочную подачу отопления и подписи всех собственников жилья в доме в 100%-ном объеме.

После этого УК или при ее отсутствии представители дома должны:

Направить письмо с заявлением по адресу: г. Барнаул, пр. Космонавтов, 13. Либо передать его с нарочным; Направить копию заявления на электронную почту btsk@sibgenco.ru.

Одним из главных условий досрочного подключения является наличие паспорта готовности дома. Он подтверждает, что все внутридомовое оборудование проверено и может принимать тепло. На 16 сентября только 79% барнаульских многоэтажек получили такие документы.