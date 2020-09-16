«Мы – лучшие»: глава алтайского Минстроя оценил работу своего ведомства

Новости 17.09.2020 11:40 649

Министр строительства и ЖКХ Алтайского края Иван Гилев сообщил о том, что паспорта готовности к отопительному сезону получили 95% муниципалитетов. Он назвал это беспрецедентным явлением. Это произошло в ходе заседания регионального правительства 16 сентября.

«Хочу отметить, что такого уровня получения паспортов и актов готовности в Алтайском крае не было никогда. По итогам прошлого года, я считаю, мы первое место заняли в СФО. Впереди нас – Тыва и Горный Алтай, но там и количество котельных несопоставимо меньше. Из субъектов с большим количеством теплосетевых объектов, с гордостью можно сказать, что мы – лучшие», – заявил глава алтайского Минстроя.

Не получили паспорта готовности:

Алейск – по муниципальной части здесь всё нормально, но есть замечания к объектам, принадлежащим Минобороны;

– по муниципальной части здесь всё нормально, но есть замечания к объектам, принадлежащим Минобороны; Яровое – здесь до сих пор действует режим ЧС;

– здесь до сих пор действует режим ЧС; Калманский район – местная котельная находится во владении частника, который отказывается тратиться на её содержание. При этом, котельная особо опасная – паровая;

– местная котельная находится во владении частника, который отказывается тратиться на её содержание. При этом, котельная особо опасная – паровая; Тальменский район – здесь решено строить новую газовую котельную вместо существующей аварийной;

– здесь решено строить новую газовую котельную вместо существующей аварийной; Немецкий национальный район – без оправданий;

– без оправданий; Первомайский район – без оправданий;

– без оправданий; Михайловский район – без оправданий.

Всего в Алтайском крае подготовлено 1 797 котельных малой теплоэнергетики, свыше трёх тысяч км тепловых и 14 тысяч км водопроводных сетей, отремонтировано 182 котла, 95 км тепловых и 129 км водопроводных сетей. Проверки объектов органами Ростехнадзора стартуют 21 сентября.