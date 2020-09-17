Почему Алтайскому краю не страшна ГМО-соя

Новости 17.09.2020 10:10 67

40 тысяч тонн соевых бобов собрано в Алтайском крае, передаёт региональный Минсельхоз. По данным ведомства, культура убрана с более чем 29 тысяч гектаров. Всего в этом году в крае посеяно более 130 тысяч га в 43 районах.

Отметим, что соя – культура, активно подвергающаяся за рубежом генной модификации. В России культивирование такой продукции находится под запретом. Тем не менее, импорт ГМО-сои в РФ разрешён. Например, ГК «Содружество» производит из неё корма для животных. Однако Алтай пошёл по более «органическому» пути.

Как рассказали «Политсибру» в алтайском Минсельхозе, практически весь животноводческий сектор края не применяет для кормления сельхозживотных ввозные соевые бобы. Более того, в регионе создается собственная сырьевая база как для переработки на пищевые цели, так и для использования в приготовлении кормов. Алтайские ученые создали новый сорт сои именно для климатических условий Сибири. Сейчас он находится на сортоиспытаниях и в ближайшие годы будет представлен уже для массового сева в хозяйства.

В последние годы площади под соей значительно выросли. Эта тенденция прослеживается на протяжении последних пяти лет. Если в 2016 году соя занимала более 30 тысячи га, то в 2020 – уже 130 тысяч.