Это провал. В центре Барнаула из-за коммунальной аварии образовалась огромная яма

Новости 16.09.2020 17:45 718

На центральном проспекте Барнаула (пересечение проспекта Ленина и улицы Профинтерна) образовалась дыра, достигающая несколько метров в диаметре.

Барнаульцы делятся происшествием в социальных сетях, на некоторых видео заметно как в яму, валятся куски проезжей части, тротуара и дорожный знак.

Специалисты СГК уже рассказали, что подмывание грунта под дорогой произошло из-за повреждения магистральной теплосети диаметром 600 мм и возрастом 61 год. Пострадавших нет. После обнаружения повреждение было локализовано, установлено ограждение.Сейчас на месте идут работы по откачке воды, после чего начнутся ремонтные работы на трубопроводе.Список домов, которые попадут под отключение, будет опубликован позже. Сейчас специалисты продумывают схемы перевода потребителей на резервные сети, чтобы сократить число отключённых домов, сообщает сообщество Барнаул 22.