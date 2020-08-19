Баки раздора. Почему появление мусорных контейнеров не решает всех проблем

Аналитика 17.09.2020 9:00 203

В селах Алтайского края продолжают устанавливать контейнеры и оборудовать площадки под них. Каждый муниципалитет самостоятельно принимает решение о том, как будет выглядеть место накопления отходов. Несмотря на то, что в некоторых других регионах страны уже давно утверждены документы, где прописаны цветовая гамма баков, дизайн площадок и другие технические рекомендации по внешнему виду, в Алтайском крае подобного до сир пор нет. «Политсибру» выяснил, с какими очередными проблемами может столкнуться мусорная реформа.

Баки варят сами

Для начала поясним: федеральный закон № 89 «Об отходах производства и потребления» четко прописывает, что за создание и содержание мест накопления ТКО отвечают органы местного самоуправления. Иными словами, именно они принимают решение о количестве мусорных баков на село, где их поставить, какой график уборки территории рядом утвердить.

В некоторых районах регоператоры и местные власти уже сейчас не могут найти компромисс по оптимальному числу контейнеров. Об этом рассказал руководитель ООО «Спецобслуживание-Центральное» Алексей Щербатов. Компания является региональным оператором по Бийской, Алейской и Заринской зонам.

«У нас во многих селах баков наоборот больше, чем нужно. Например, в Залесово должно быть установлено 40 контейнеров, а поставили 140. С одной стороны, понятно почему: компактность проживания ниже, чем в городах, кому-то оказывается далеко ходить. Но с другой стороны, это значительно больше, чем заложено в нашем тарифе», - сказал регоператор.

А чем больше баков, тем больше расходов на транспортировку (ГСМ и амортизация - более 60% составляющей тарифа). И если для вывоза 40 требуется всего один мусоровоз, то для 140 - как минимум два.

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Алексей Щербатов добавляет, что по правилам количество баков должно определяться исходя из нормы накопления. То есть умножаем количество жителей на норму и вычитываем необходимую контейнерную сеть.

Впрочем, у главы упомянутого Залесовского района Александра Пластеева на этот счет иное мнение. Он говорит, что в терсхеме для этой территории прописано 70 контейнерных площадок. Так что точно никаких 40 контейнеров быть не может.

«И мы не можем ставить их дальше 150 метров от жилья селян. Не можем поставить один бак на три километра», - пояснил он количество точек для сбора мусора.

А вот в Барнауле у некоторых ТСЖ и УК свои правила, когда емкостей им начинает не хватать. Они ставят на площадку самодельный бак, замаскированный под обычный металлический, но большим объемом (платят за 0,75 кубов, а реальная наполняемость выше).

«Многие УК сами эти баки варят и не учитывают специфику погрузочного механизма, поэтому контейнеры быстро выходят из строя», - поясняет руководитель мусоровывозящей компании «Экосоюз» Андрей Кулагин.

Документа нет

К проблеме с баками постепенно добавляется еще одна, куда более существенная – контейнерных площадок. Начальник отдела жилищно-коммунального и газового хозяйства администрации Первомайского района Андрей Апевалов говорит, что обустройство одной - стоит около 30 тысяч рублей. А Александр Пластеев приводит расчет в 13 тысяч, но это только сама площадка, без емкостей.

Во всех районах цена оборудованного места накопления ТКО отличается. Что неудивительно, ведь единых для региона рекомендаций нет. Какими площадки должны быть по размеру, подходит асфальтовое покрытие или лучше выбрать бетонное, могут ли стоять емкости разного цвета и объема?

Какими вообще правилами пользоваться при их обустройстве?

«Документ, устанавливающий требования к контейнерам и контейнерным площадкам на территории Алтайского края, не утверждался», - пояснили «Политсибру» в Министерстве строительства и ЖКХ Алтайского края. Хотя, как говорят некоторые собеседники, его обещали разработать и принять еще в прошлом году.

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Между тем, подобный документ имеют уже многие регионы. Так, в едином стиле площадки будут выполнены в Томске. В Омской области региональный минстрой еще в 2018 году специально для районов разработал техническое задание по обустройству мест накопления ТКО. На перспективу шагнули в Казани. Здесь утвердили восемь видов контейнерных площадок для раздельного сбора. Чтобы потом не пришлось переделывать создающиеся в рамках реформы обращения с ТКО площадки под новые задачи. А в Москве и вовсе в конце прошлого года было принято решение установить во всех дворах синие и серые емкости - для перерабатываемых и смешанных отходов.

Минстрой Алтайского края же ссылается на то, что местные власти руководствуются федеральными законами и санитарными нормами (СанПиН 42-128-4690-88 и 2.1.7.3550-19), постановлением правительства № 1039. Что мешает ведомству помочь муниципалитетам - пока непонятно.

Ведь перечисленные документы регламентируют скорее нормы безопасности и доступности площадок – удаление от жилых домов, наличие подъездных путей, общие характеристики. Детальных требований к внешнему виду они не содержат, подчеркивают эксперты мусорной отрасли. Проще говоря, муниципалитетам в новой для себя работе просто не хватает информации.

И в такой ситуации обустраивать площадки получается у всех по-разному. Где-то из-за некачественного покрытия основания колесики на баках не продержались и месяца. Кому-то нужно решать проблему с высотой площадки. У других они и вовсе оказались слишком малы – расстояния от бортиков до контейнеров такие, что не позволяют спецтехнике осуществить захват.

«У нас есть проблемы сразу в нескольких муниципалитетах. В основание некоторых площадок Тальменского района положили старые плиты, которые уже начали разрушаться. Часть площадок в Павловском районе стоит на высоких плитах. На них находятся евроконтейнеры и их нужно каким-то образом скатить вниз для выгрузки. Весь вопрос как? По воздуху?» - говорит руководитель компании-субподрядчика по вывозу мусора в нескольких районах «Гринсити» Алена Боровченко.

Андрей Апевалов добавляет, что и на территории Первомайского района были вопросы по качеству баков. Но там все устраняют на месте.

«Мы и решение об установке баков принимаем совместно с главами сельсоветов. И принимаем их потом вместе: при участии района, муниципалитета и подрядчика, который тут же смотрит, те ли это баки и можно ли будет с ними работать. Если есть какие-то нарушения, то исполнитель переделывает», - отметил Апевалов.

Вопросов больше, чем ответов

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Эксперты отрасли рассказывают, что из-за отсутствия в регионе документа, регламентирующего единый внешний вид контейнерных площадок, переделывать их конструкции приходится довольно часто.

К тому же, по мнению специалистов, утверждение единого вида площадок для всех районов позволило бы существенным образом сэкономить бюджетные средства. Так как возводить их по типовому проекту гораздо дешевле, а главное понятнее.

Отметим, по тому же 89 федеральному закону к полномочиям субъектов отнесена разработка, утверждение и реализация региональных программ в области обращения с отходами. В крае за мусорную реформу отвечают два ведомства - Минстрой и Минприроды. Однако, эксперты считают, что ведомства мало помогают в работе сферы, ведь за несколько лет было выпущено только пара документов, среди них - Территориальная схема обращения с отходами (которая давно требует доработки) и Постановление об утверждении порядка накопления ТКО на территории Алтайского края. При этом за последние 1,5 года не появилось ни одного нового документа, который хоть как-то бы урегулировал проблемы, накопившиеся в регионе после того, как мусорная реформа заработала.

По мнению специалистов, из-за этого масса вопросов так и остаются нерешенными:

Как осуществлять вывоз с тех мест накопления, с которыми уже возникли сложности?

Возможно ли устранить пробелы в законодательстве по нормам СанПина при вывозе из отдаленных сел и установленным тарифом?

Где взять деньги на доукомплектование контейнерами и почему регоператоры вынуждены приостанавливать оказание услуги в некоторых населенных пунктах?

Нерешенные вопросы по вывозу мусора копятся во всех зонах. При этом профильные ведомства, которые должны регулировать эту сферу с помощью региональных программ, чаще всего предпочитают оставаться в стороне от конфликтов регоператоров, населения и местных властей, ссылаясь исключительно на нормы федерального законодательства.