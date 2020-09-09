«Что-то не то в консерватории»: как губернатор Алтайского края описал ситуацию в Змеиногорском ЖКХ

Новости 16.09.2020 18:20 832

Для подачи энергии на котельные Змеиногорского района требуются деньги, которых в системе местного ЖКХ нет. Об этом сообщил глава Змеиногорского района Евгений Фролов 16 сентября на заседании правительства Алтайского края, посвящённом грядущему отопительному сезону.

Он пояснил, что в ведении МУП ЖКХ Змеиногорского района находится 17 котельных и 54 км теплосетей. Самый сложный вопрос – подача энергии на котельные района. Сумма задолженности МУП перед АО «Алтайкрайэнерго» и АО «Алтайэнергосбыт» составляет 19,3 млн рублей. С мая по сентябрь каждому предприятию было выплачено по 1 млн рублей. Остальное планируется выплачивать после расчёта с поставщиком угля (20+ млн рублей). Глава алтайского Минстроя и ЖКХ Иван Гилёв заявил, что средства надо изыскать, иначе есть риск остаться вовсе без топлива.

Для прохождения сезона муниципалитету необходимо закупить 22 тысячи тонн угля. Конкурс на поставку выиграло "Алтайское управление водопроводов".

«Змеиногорск – это из категории «что-то непонятное»

Гендиректор АО «Алтайкрайэнерго» Сергей Приб разъяснил, что под эгидой МУПа действуют два предприятия: «Тепло» и «Водоканал». У первого 6 котельных из-за задолженности отключено. У водоканала – и вовсе ни одного платежа за два года существования, его задолженность составляет 16,7 млн рублей.

«Мы там уже списали 52 млн задолженности. Мы не можем быть донорами. Змеиногорск – это что-то непонятное. Счётная палата придёт и задаст мне вопрос, почему я наливаю киловатты без оплаты и ничего не делаю. Но и совсем отключить мы тоже не можем, понимая все социальные последствия. Надо какие-то деньги заложить в бюджет, иначе будем каждый год менять глав, но результата не будет», – высказался Сергей Приб.

Он добавил, что муниципалитет никогда самостоятельно не справится с этим вопросом и предложил краевым властям собрать аудиторскую группу, которая разберётся, в чём дело – в неэффективном менеджменте или недорегулировании.

Глазами губернатора. Как описал ситуацию в Змеиногорске Виктор Томенко

"Давайте я вам своё понимание губернаторское скажу и вы, пожалуйста, на него ориентируйтесь, – заявил председатель краевого правительства. Если память не изменяет, а мне она, надеюсь, не изменяет, в коммунальную систему Змеиногорска в 2018 году вложили миллионов двести государственных денег. Было дело? Было. Кувыркались потом всю зиму. Было дело? Было. Получили политические и репутационные последствия. Ушёл глава, выбрали нового главу.

Есть МУП, который тащат на себе «Алтайкрайэнерго» (100% акций этого предприятия принадлежит краю) и «Алтайское управление водопроводов» – акционерное общество, в котором тоже 100% принадлежит краю. И тому, и другому должны десятки миллионов денег. И света в конце тоннеля не видно. Что-то значит не то в консерватории. Значит, что-то там надо поправлять. Ситуация сложная, поэтому туда надо войти силами краевых специалистов. Сесть и спокойно разобраться: из чего складывается экономика предприятия, доходы и расходы, кто платит, кто не платит. Если в базе это больная экономика, значит, её надо подлечить тарифами, объёмами, снижением затрат и.т.д. и.т.п. Но это всё надо оценить.

Теперь, почему бюджет должен заплатить. А кто должен заплатить? МУП – это же муниципальное унитарное предприятие, учредителем является район. Он и отвечает за деятельность МУПа. Все указания района для руководства МУПа являются обязательными, поэтому он и несет субсидиарную ответственность. А поскольку мы здесь все понимаем сложность обстановки в Змеиногорском районе, зарядили туда всю помощь через АО, нам же принадлежащее. Это уже участие края там в работе. Поэтому закрутился клубок. Слышу, к сегодняшнему дню он не разрешён.

Задача первая: войти в отопительный сезон и пройти его. Для расчётов с поставщиками надо находить ресурсы. Если их нет внутри предприятия, значит необходимо искать их внутри района. Не вытягивает район – тогда посмотрим поддержку со стороны края. Бросить всё это дело на самотёк мы не можем", – подытожил губернатор.

Он поручил внимательно разобраться в работе МУПа. После этого пройдёт специальное совещание.