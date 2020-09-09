«Что-то не то в консерватории»: как губернатор Алтайского края описал ситуацию в Змеиногорском ЖКХ

Для подачи энергии на котельные Змеиногорского района требуются деньги, которых в системе местного ЖКХ нет. Об этом сообщил глава Змеиногорского района Евгений Фролов 16 сентября на заседании правительства Алтайского края, посвящённом грядущему отопительному сезону.
Он пояснил, что в ведении МУП ЖКХ Змеиногорского района находится 17 котельных и 54 км теплосетей. Самый сложный вопрос – подача энергии на котельные района. Сумма задолженности МУП перед АО «Алтайкрайэнерго» и АО «Алтайэнергосбыт» составляет 19,3 млн рублей. С мая по сентябрь каждому предприятию было выплачено по 1 млн рублей. Остальное планируется выплачивать после расчёта с поставщиком угля (20+ млн рублей). Глава алтайского Минстроя и ЖКХ Иван Гилёв заявил, что средства надо изыскать, иначе есть риск остаться вовсе без топлива.
Гендиректор АО «Алтайкрайэнерго» Сергей Приб разъяснил, что под эгидой МУПа действуют два предприятия: «Тепло» и «Водоканал». У первого 6 котельных из-за задолженности отключено. У водоканала – и вовсе ни одного платежа за два года существования, его задолженность составляет 16,7 млн рублей.
«Мы там уже списали 52 млн задолженности. Мы не можем быть донорами. Змеиногорск – это что-то непонятное. Счётная палата придёт и задаст мне вопрос, почему я наливаю киловатты без оплаты и ничего не делаю. Но и совсем отключить мы тоже не можем, понимая все социальные последствия. Надо какие-то деньги заложить в бюджет, иначе будем каждый год менять глав, но результата не будет», – высказался Сергей Приб.
Он добавил, что муниципалитет никогда самостоятельно не справится с этим вопросом и предложил краевым властям собрать аудиторскую группу, которая разберётся, в чём дело – в неэффективном менеджменте или недорегулировании.
"Давайте я вам своё понимание губернаторское скажу и вы, пожалуйста, на него ориентируйтесь, – заявил председатель краевого правительства. Если память не изменяет, а мне она, надеюсь, не изменяет, в коммунальную систему Змеиногорска в 2018 году вложили миллионов двести государственных денег. Было дело? Было. Кувыркались потом всю зиму. Было дело? Было. Получили политические и репутационные последствия. Ушёл глава, выбрали нового главу.
Есть МУП, который тащат на себе «Алтайкрайэнерго» (100% акций этого предприятия принадлежит краю) и «Алтайское управление водопроводов» – акционерное общество, в котором тоже 100% принадлежит краю. И тому, и другому должны десятки миллионов денег. И света в конце тоннеля не видно. Что-то значит не то в консерватории. Значит, что-то там надо поправлять. Ситуация сложная, поэтому туда надо войти силами краевых специалистов. Сесть и спокойно разобраться: из чего складывается экономика предприятия, доходы и расходы, кто платит, кто не платит. Если в базе это больная экономика, значит, её надо подлечить тарифами, объёмами, снижением затрат и.т.д. и.т.п. Но это всё надо оценить.
Теперь, почему бюджет должен заплатить. А кто должен заплатить? МУП – это же муниципальное унитарное предприятие, учредителем является район. Он и отвечает за деятельность МУПа. Все указания района для руководства МУПа являются обязательными, поэтому он и несет субсидиарную ответственность. А поскольку мы здесь все понимаем сложность обстановки в Змеиногорском районе, зарядили туда всю помощь через АО, нам же принадлежащее. Это уже участие края там в работе. Поэтому закрутился клубок. Слышу, к сегодняшнему дню он не разрешён.
Задача первая: войти в отопительный сезон и пройти его. Для расчётов с поставщиками надо находить ресурсы. Если их нет внутри предприятия, значит необходимо искать их внутри района. Не вытягивает район – тогда посмотрим поддержку со стороны края. Бросить всё это дело на самотёк мы не можем", – подытожил губернатор.
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Прибу!!! Фролов же ваш менеджер, не вывез, а зачем вы его главой района поставили????? Если он такой нарядный пусть и вывозит после Афанасьева, или он бестолковый?????
надо слушать нормальных специалистов ,окончивших Вузы до 90 годов , А НЕ МЕНЕДЖЕРОВ