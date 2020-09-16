Инновационная система привлечения студентов к занятиям физкультурой и спортом разработана в АлтГПУ

Новости 16.09.2020 17:20 665

В Алтайском государственном педагогическом университете стартовал проект «Победа с педуниверситетом», целью которого является формирование у студентов на системной основе модели здорового образа жизни. Проект разработан Управлением воспитательной деятельности и молодежного развития и институтом физической культуры и спорта АлтГПУ. Авторы проекта убеждены, что для достижения поставленной цели необходимо создать условия для занятий физической культурой и спортом всех студентов вуза и выработать систему мотивации.

Для решения первой задачи в рамках проекта предусмотрена закупка спортинвентаря, спортивного и звукового оборудования для организации спортивных праздников и фестивалей. Также будет произведен ремонт спортивного клуба и созданы условия для занятий спортом студентам с ОВЗ.

На мотивацию студентов к занятию физической культурой будет работать система наставничества студентов-старшекурсников института физической культуры и спорта. Создание такой системы предусмотрено в рамках проекта. Под руководством своих наставников все студенты первого курса пройдут этапы интерактивной квест-игры, которая позволит им оценить уровень своей физической подготовки, попробовать свои силы в различных видах спорта и выбрать для себя оптимальный уровень и вид физической активности.

В финале проекта пройдут два масштабных спортивных праздника – краевой спортивный марафон среди студентов вузов Алтайского края и Фестиваль спорта студентов педагогических вузов Сибирского федерального округа.

По мнению команды проекта, эффективным стимулом к занятиям спортом для первокурсников может стать достойный пример выпускников института физической культуры и спорта педуниверситета – известных спортсменов, достигших значительных высот в том или ином виде спорта. С этой целью в рамках проекта создаются мотивационные ролики с участием именитых спортсменов. Съемочный процесс уже начался. Героем первого ролика стал выпускник АлтГПУ Альберт Гаун, заслуженный мастер спорта по тхэквондо, участник Олимпийских игр, чемпион Европы, призёр чемпионатов мира и Европейских игр, чемпион России.

Проект посвящен 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, все его мероприятия будут реализованы в течение 2020 года. «Победа с педуниверситетом» – это победа советского народа 75 лет назад, это спортивные победы текущего года, это личная победа каждого студента в саморазвитии в области физической культуры и спорта.

На реализацию проекта «Победа с педуниверситетом» Минобрнауки России выделил педуниверситету 10 миллионов рублей.