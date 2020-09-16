Бизнес-тур в Китай: почему предприниматели едут в «поднебесную»

Новости компаний 16.09.2020 16:32 443

Для предпринимателей различных категорий сотрудничество с китайскими производителями является приоритетным. В этом нет ничего удивительного, ведь качество товаров становится все лучше, а их цена неизменно низкая. Чтобы ознакомиться с новыми рыночными тенденциями, воочию посмотреть продукцию, оценить качество сырья, заключить рентабельные контракты, покупатели совершают деловые поездки на производственные выставки и ярмарки, регулярно проводимые в Китайской Народной республике. Организовать бизнес-тур в Китай поможет международная транспортная компания Fialan, которая зарекомендовала себя весьма надежным партнером для представителей российского бизнеса.

Деловая поездка в КНР: кому и зачем это нужно?

Бизнес-туризм – отличная возможность дать новый толчок развитию перспективного и прибыльного предпринимательского дела. В деловых кругах по всему миру знамениты Гуанчжоу и Шанхай – города Китайской Народной республики, где постоянно проходят крупнейшие выставки новейших разработок промышленности разного рода. Китайские производители в основном ориентированы на экспорт продукции, поэтому предлагают покупателям самые лучшие условия взаимовыгодного сотрудничества.

Бизнес-туры в Китай интересны тем, кто хочет:

отыскать новых партнеров;

посмотреть на производство изнутри, посетив предприятие, производящее нужную продукцию;

закупить пробные партии товаров;

заключить сделки с поставщиками.

Поездка в КНР позволит наладить деловые контакты и открыть для своего бизнеса новые перспективы.

Бизнес-тур в Китай: что включено в услугу?

Компания Fialan занимается организацией бизнес-туров в Китай из Москвы и других городов России. Эксперты учтут все пожелания клиента, продумают все мелочи, чтобы знакомство с китайским рынком прошло успешно. В перечень услуг входит:

бронирование авиабилетов на нужные даты;

помощь с оформлением визы;

подбор и бронирование отеля;

встреча в аэропорту;

трансфер;

организация досуга;

сопровождение гидом-переводчиком, знающим китайский язык на высоком уровне;

разработка маршрута посещения интересующих фабрик, ярмарок, рынков;

содействие при ведении переговоров с производителями;

организация таможенного оформления и доставки товаров из Китая.

Сотрудники компании Fialan окажут поддержку на всех этапах, чтобы деловой тур оказался комфортным во всех отношениях.

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