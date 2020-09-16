О проектеРеклама
Новости
Мнения
Аналитика
Рейтинги
Проекты
Газета
Новости
Мнения
Аналитика
Рейтинги
Проекты
Газета

Главное
Личный формат Коронавирус Острая тема! Довыборы в АКЗС-2020
Личный формат
Коронавирус
Острая тема!
Довыборы в АКЗС-2020

Антикризисные меры и федеральные деньги спасли бюджет Алтайского края от провала, но ситуация нестабильная

Новости
915
0

Исполнение краевого бюджета идет в первоначально запланированных объемах, но расслабляться не стоит, сказал сегодня на заседании правительства Алтайского края министр финансов Данил Ситников. Он представил губернатору и министрам итоги исполнения краевого бюджета за первое полугодие 2020 года.

По словам Ситникова, исполнение бюджета по итогам полугодия идет на уровне прошлогодних показателей. За январь-июнь 2020 года доходы краевого бюджета составили 55,7 миллиарда рублей, из них налоговые и неналоговые – 25,9 млрд рублей. Этот показатель находится на уровне прошлого года. Расходы бюджета составили 55,7 млрд рублей.

Консолидированный бюджет края (краевой и районные бюджеты вместе) получил 65,6 млрд рублей, из них налоговые и неналоговые доходы составили 33,8 млрд, это 99% к аналогичному периоду прошлого года. Расходы консолидированного бюджета выросли на 11% и составили 64,2 млрд рублей.

Ситников подчеркнул, что в полном объеме профинансированы расходы на выплату зарплаты бюджетникам, всех социальных выплат, а также оплату коммунальных услуг, потребленных учреждениями бюджетной сферы.

Объем переданных в местные бюджеты межбюджетных трансфертов в отчетном периоде составил 14,3 миллиарда рублей.

Не уйти в минус бюджету помогли меры, принятые на федеральном и региональном уровне, которые позволили предприятиям и жителям края сохранить экономическую стабильность, сказал Ситников, отметив, что край получил «колоссальные средства» из федеральной казны – более 39 млрд рублей.

Министр заметил, что несмотря на неплохие показатели, ситуация все равно остается не стабильной. Правительство планирует выйти с поправками в бюджет на октябрьскую сессию АКЗС.

Алтайский край за полгода получил из федеральной казны больше 39 млрд рублей

Алтайский край за полгода получил из федеральной казны больше 39 млрд рублей

Новости

Почти 7 млрд рублей регион получил на борьбу с коронавирусом

737

 

Автор: Алла Филиппова

Фото: Антон Червяков

#Новости Барнаул #новости Алтайский край #новости Сибири
﻿
﻿
Комментарии (0)

1000