Антикризисные меры и федеральные деньги спасли бюджет Алтайского края от провала, но ситуация нестабильная

Новости 16.09.2020 15:25 915

Исполнение краевого бюджета идет в первоначально запланированных объемах, но расслабляться не стоит, сказал сегодня на заседании правительства Алтайского края министр финансов Данил Ситников. Он представил губернатору и министрам итоги исполнения краевого бюджета за первое полугодие 2020 года.

По словам Ситникова, исполнение бюджета по итогам полугодия идет на уровне прошлогодних показателей. За январь-июнь 2020 года доходы краевого бюджета составили 55,7 миллиарда рублей, из них налоговые и неналоговые – 25,9 млрд рублей. Этот показатель находится на уровне прошлого года. Расходы бюджета составили 55,7 млрд рублей.

Консолидированный бюджет края (краевой и районные бюджеты вместе) получил 65,6 млрд рублей, из них налоговые и неналоговые доходы составили 33,8 млрд, это 99% к аналогичному периоду прошлого года. Расходы консолидированного бюджета выросли на 11% и составили 64,2 млрд рублей.

Ситников подчеркнул, что в полном объеме профинансированы расходы на выплату зарплаты бюджетникам, всех социальных выплат, а также оплату коммунальных услуг, потребленных учреждениями бюджетной сферы.

Объем переданных в местные бюджеты межбюджетных трансфертов в отчетном периоде составил 14,3 миллиарда рублей.

Не уйти в минус бюджету помогли меры, принятые на федеральном и региональном уровне, которые позволили предприятиям и жителям края сохранить экономическую стабильность, сказал Ситников, отметив, что край получил «колоссальные средства» из федеральной казны – более 39 млрд рублей.

Министр заметил, что несмотря на неплохие показатели, ситуация все равно остается не стабильной. Правительство планирует выйти с поправками в бюджет на октябрьскую сессию АКЗС.