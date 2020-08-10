«Много там кувыркались». Губернатор Виктор Томенко распорядился снять режим ЧС в Яровом при первой возможности

Новости 16.09.2020 14:45 131

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко заявил на прошедшем заседании правительства региона, что режим ЧС, действующий в Яровом с ноября 2019 года необходимо снимать при первой возможности.

«Проходили зимний сезон, много там кувыркались, прошли, начали подготовку к зиме и она оказалась под большим вопросом. <...> Посмотрите, в какой момент режим можно снимать ЧС. Излишне передерживать его тоже не надо. Режим помог пройти сложный период, теперь просто так держать его смысла нет. Понимаю, что Ростехнадзор не пойдёт на то, чтобы дать паспорт готовности, поэтому этот год Яровое пройдет без него. Но так мы на предварительном этапе и предполагали», – сказал глава региона.

Как известно, Яровое не получит паспорт готовности к наступающему отопительному сезону, подробности такого решения рассказал глава регионального Минпромэнерго Вячеслав Химочка.

По его словам, ситуация на ТЭЦ Ярового остаётся на особом контроле. На сегодняшний день полностью завершены работы по очистке карты золошлакоудаления №3, отремонтирован турбоагрегат №6 и котлоагрегат №7, который обеспечивает горячее водоснабжение города и готов к подаче тепла после старта отопительного периода. К 26 сентября планируется закончить ремонт котлоагрегата №9, в октябре – котлоагрегата №10 (резервного). Кроме того, краевые власти договорились, что СГК в рамках «социально ответственной политики» последит за объектом.

«Для усиления муниципального предприятия (управляющего ТЭЦ – прим.ред.) после переговоров с представителями «Сибирской генерирующей компании» у нас на стадии заключения находится договор аварийного обслуживания станции – это позволит нам оперативно привлекать материальные, а также трудовые и интеллектуальные ресурсы СГК к устранению возможных нештатных ситуаций», – отметил Химочка.

Как резюмировал Химочка, в Яровом есть ещё ряд работ на дополнительном и вспомогательном оборудовании – и за год их не завершить.