Алтайский край за полгода получил из федеральной казны больше 39 млрд рублей

Новости 16.09.2020 14:35 119

Более 39 млрд рублей получил Алтайский край из федерального бюджета по итогам первого полугодия 2020 года. Об этом сегодня на заседании краевого правительства рассказал министр финансов Данил Ситников.

По словам главы регионального минфина, прямые инвестиции в краевой бюджет составили 17,9 млрд рублей, из них 6,8 млрд пошли на мероприятия по борьбе и предупреждению коронавирусной инфекции.

«Это колоссальный объем поддержки, который первоначально не был запланирован», - подчеркнул Ситников.

Остальные средства прошли по линии Пенсионного фонда, речь идет о выплатах, которые утвердил Владимир Путин.

Именно поддержка из федерального центра, а также ряд принятых решений на уровне региона позволили смягчить удары по краевому бюджету в период пандемии, сказал Ситников.