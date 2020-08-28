Если бы я был мэром- 2. Какие проблемы обозначили барнаульцы во время опроса

Мнения 17.09.2020 9:35 159

По просьбам наших читателей корреспондент «Политсибру» опросил барнаульцев в преддверии дня города. «Если бы я был мэром, то…» Как оказалось, барнаульцы поднимают проблемы не только непосредственно входящие в сферу ответственности городских властей. Так, к примеру, некоторые обозначили в качестве первостепенной задачи мэра города – обеспечение доступности в медицинских организаций краевого центра или снижение дополнительной нагрузки на учителей.

Большинство опрошенных считают, что первым делом необходимо избавиться от пробок в Барнауле. По словам жителей, это актуально для Змеиногорского, Павловского тракта и Центра города. Кроме того, «что-то нужно решать» и с общественным транспортом.

«После девяти вечера очень сложно добраться до какой-либо части города. Ты просто не можешь никуда уехать» - свое мнение высказала одна из жительниц Барнаула Анастасия. Также респонденты жаловались, что по одной из центральных улиц города- проспекту Комсомольскому - идет всего один автобус – 78, что крайне неудобно для передвижения.

Отметили барнаульцы нехватку лавочек в городе, их не хватает как молодежи, так и пожилым людям. К примеру, об этом сказала Елена Баканова. Она отметила, что скамейки есть в центре, а вот на окраинах города их не хватает. Также барнаульцы озабочены темой озеленения Барнаула. «Я была в Томске, где очень много зеленых парков. А у нас практически только Изумрудный, и тот почти заброшен». Также населению не хватает спортивных площадок, в том числе скейт-парков, и пешеходных улиц.

Часть барнаульцев считает, что на месте мэра могли бы решить трудности с приемом врача.

«Моя мама пенсионер-инвалид – она не может попасть в поликлинику» - рассказывает Ольга. Об этом же говорит пенсионер Николай Лозовой: «Проблемно сдать анализы, попасть к врачу. В платную больницу обратиться можно. А бесплатно - вопрос».

Учителя жалуются на большую загруженность, а также на не оснащенность кабинетов:

«Я работаю учителем в школе. Имеет огромный смысл обратить внимание на образование. Про зарплату я не буду говорить. Но нам обещали компьютеры, а они до сих пор не везде. Зато огромная работа добавилась в электронном журнале», - сказала собеседница, не пожелавшая представится.

Однако не все считают, что проблемы горожан можно решить будучи мэром. Среди опрошенных нашлись те, кто на вопрос «каким вопросом бы вы занялись на месте мэра города» отвечали, что в мэрию, уже обращались не раз, но безрезультатно. Прежде всего это касается «красных линий», которые отделяют общественные территории от частных земельных участков. Одна из жительниц города Ольга комментирует эту ситуацию:

«У меня есть проблема, которая не решается очень давно – «красные линии», которые проходят прямо по домам. Нас даже по телевизору показывали, но вопрос так и актуален».

А еще жителям Барнаула хотелось бы увидеть больше парковочных мест. Автомобилист Павел заявил «Политсибру»: «Если бы я был мэром, я бы сделал больше парковок. Крайне неудобно парковаться. Иногда даже приходится уезжать за 2-3 дома».

Кстати, практически все наши респонденты отметили, что город меняется. Оценивают эти изменения все по-разному, однако надежды, что к следующему юбилею он станет комфортнее и красивее высказали практически все.

Напомним, ранее «Политсибру» провел аналогичный опрос, в котором высказались общественные и политические деятели. В качестве основных задач, за которые они бы взялись на месте мэра, были обозначены вопросы коммунальной сферы, благоустройства, оснащения образовательных организаций и другие.

Эмма Гроо