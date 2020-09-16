Рисунок ученика Алтайского педагогического лицея войдет в книгу о мире будущего

Новости компаний 16.09.2020 13:50 131

По итогам федерального конкурса «Будущее время Поколения М» финалистом в номинации «Рисунок» стал лицеист из Барнаула — 16-летний Александр Абрамов.

Рисунок Александра, на котором он изобразил библиотеку будущего, как и другие работы юных талантов со всей страны, войдет в качестве иллюстрации в книгу о мире будущего, которая будет издана в российском издательстве «Аванта», специализирующемся на научно-популярной литературе.

Александр – ученик 10 класса Алтайского краевого педагогического лицея-интерната. В ближайших планах – овладеть техникой рисования пастелью и акрилом, а в мечтах – сделать иллюстрации к роману «Война и Мир».

«Свои творческие способности я развивал самостоятельно, с самого детства любил рисовать и учился этому по книгам, но безусловно огромную поддержку мне оказывает мой руководитель Наталья Алексеевна Попова. Именно она рассказала мне о проекте «Поколение М» и предложила поучаствовать в конкурсе. Победы не ждал, но, узнав о ней, очень обрадовался. Я думаю, что это добавит мне уверенности, и я продолжу развивать себя в этом направлении!», - рассказал Александр Абрамов.

По условиям проекта стать его участниками могли дети в возрасте от 11 до 18 лет. Для этого ребятам необходимо было создать короткий рассказ или иллюстрацию по одной из конкурсных тем и загрузить свою работу на сайт проекта. Юным писателям и художникам предлагалось пофантазировать по одному или нескольким из шести направлений: «Город будущего», «Медицина будущего», «Наука и технологии будущего», «Развлечения будущего», «Образование будущего», «Мода будущего». Также для участников конкурса на сайте проекта была создана бесплатная образовательная программа от экспертов, призванная помочь молодым футурологам лучше сориентироваться в мире современных технологий, получить новые идеи и расширить поле для фантазии.

Участники конкурса также стали частью большого благотворительного движения проекта «Поколение М» и помогают тяжелобольным сверстникам: за загруженные на сайт работы и их просмотры МТС начисляет баллы на «Счетчик добра» проекта, которые затем конвертирует в реальные деньги по курсу «1 балл = 1 рубль» и направляет на помощь детям, нуждающимся в лечении. В рамках «Поколения М» уже собрано более 18 миллионов рублей, которые направлены на 57 детских операций. Такой механизм с детства позволяет формировать в человеке гуманистические качества и ответственность за тех, кому требуется поддержка.

О проекте «Поколение М»

«Поколение М» – комплексная благотворительная программа, инициированная и реализуемая компанией МТС в партнерстве с ведущими творческими объединениями, федеральными и региональными органами власти, бизнес-корпорациями при поддержке Министерства культуры Российской Федерации.

Проект объединяет идею развития творческих способностей детей из регионов России и помощь в лечении тяжелобольных ребят. На виртуальной творческой площадке проекта - сайте pokolenie.mts.ru - дети со всей страны могут проявить таланты, участвуя в конкурсах, онлайн мастер-классах и интерактивных упражнениях от российских звезд по разным направлениям. В творческую группу «Поколения М» входит больше 200 признанных мастеров: педагоги Третьяковской галереи, певица Полина Гагарина, модельеры Вячеслав Зайцев и Игорь Гуляев, режиссеры Владимир Грамматиков и Александр Адабашьян, Борис Грачевский и «Ералаш», студия «Непоседы» и другие. Победители конкурсов «Поколение М» получают широкие возможности: от стажировок на крупнейших киностудиях страны до выхода на большую сцену вместе со звездами, выставок собственных работ в Третьяковской галерее и поступления в ГИТИС.

Признание и значимость благотворительного проекта «Поколение М» подтверждено рядом статусных, в том числе, международных премий. Проект стал лауреатом Премии Станиславского, финалистом главной международной премии в области связей с общественностью, брендинга и управления репутацией SABRE Awards (Великобритания), лауреатом Премии Рунета в номинации «Культура, СМИ и массовые коммуникации», победителем премии Effie Russia в номинации «Positive change» и других.

О конкурсе «Будущее время»

«Будущее время» – просветительский проект Благотворительного фонда «Система» по перезагрузке российской научной фантастики в литературе и медиа, направленный на развитие творчества талантливых авторов старше 18 лет. Проект включает в себя: литературный конкурс с призовым фондом в размере 1 млн рублей, публичную просветительскую программу и издание сборника лучших рассказов. Миссия проекта – создать условия для возникновения новых российских звезд в жанре научной фантастики и популяризировать жанр. В состав жюри премии в разное время входили: литературные критики Галина Юзефович и Анастасия Завозова, художник Павел Пепперштейн, писатели Лев Манович, Николай В. Кононов, Сергей и Марина Дяченко, профессор Сколковского института Константин Северинов, доктор психологических наук Мария Фаликман, социолог Григорий Юдин, специалист гейм-индустрии Алиса Чумаченко.

За время проведения в конкурсе приняло участие более 3000 взрослых авторов со всего мира. Проект «Будущее время Поколение М» — это результат объединения экспертизы проекта «Будущего времени» с опытом и ресурсами проекта «Поколение М» от МТС, благодаря которому начинающие писатели и художники уже в юном возрасте могут стать опубликованными авторами и иллюстраторами.

Об издательстве «Аванта»

Издательство «Аванта», входящее в состав издательского холдинга «АСТ», занимается созданием отечественных и переводных научно-популярных книг для детей самых разных возрастов: от только начинающих читать до подростков и старшеклассников. Издания редакции «Аванта» также очень разнообразны: от доступных однокрасочных книг, например, серии «Простая наука», известных всем знаменитых «Почемучек», ярких образовательных книг серии «Хочу все знать!» до больших цветных энциклопедий с дополненной реальностью. Издательство «Аванта» — это качественные научно-популярные книги для современных школьников.