7 смертей и 137 тяжелобольных. Данные по коронавирусу за последние сутки опубликовал оперштаб

Новости 16.09.2020 12:05 553

За сутки в Алтайском крае выявлено 65 новых случаев коронавируса. Практически половина из них в Барнауле – 30 человек, в Бийске – 9, Хабарском районе – 3, Новоалтайске, Первомайском, Благовещенском, Троицком, Шелаболихинско районах – по 2 заболевших, Заринске, Камне-на-Оби, Славгороде, Яровом, Каменском, Ключевском, Крутихинском, Кулундинском, Курьинском, Кытмановском, Петропавловском, Солтонском, Тюменцевском районах – по одному заболевшему.

Всего в крае подтверждено 12 716 случаев коронавируса, уже выписано 11387 человек. Таким образом, на сегодняшний день проходят лечение – 928 человек, из них в госпиталях находятся 921 пациент, амбулаторное лечение получают 7 пациентов.

В 5175 случаях специалисты отмечают бессимптомное течение заболевания, у 3713 –в форме ОРВИ, у 3828 больных – как внебольничная пневмония. Количество тяжелобольных и подключенных к аппаратам ИВЛ не изменилось - 137 и 52 соответственно, сообщает оперштаб.

За сутки скончалось 7 пациентов с коронавирусом. Непосредственно от COVID-19 умерли 3 человека, в 4 случаях к смерти привели иные причины. Таким образом, за весь период скончался 401 человек. От коронавирусной инфекции - 156 человек, по иным причинам смерти – 241 человек; на экспертизе - 4 случая.

Всего на 16 сентября находятся под меднаблюдением и на самоизоляции – 2332 человека. Закончено наблюдение и самоизоляция для 53371 человек. Всего в Алтайском крае на коронавирусную инфекцию обследовано 431111 человек, за сутки - 3748.