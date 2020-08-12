Что думают пользователи соцсетей о сибирских губернаторах

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко занял седьмое место в рейтинге глав сибирских регионов, упоминаемых пользователями в позитивном ключе, и восьмое – в аналогичном рейтинге негативных упоминаний. Таковы результаты исследования Центра политической конъюнктуры.
Доля позитивных упоминаний Виктора Томенко в публикациях в социальных сетях в августе 2020 года составила 6,45%. Это практически в полтора раза больше, чем в предыдущем месяце (4,07%). Что касается негативных упоминаний, то их доля незначительно подросла: 9,43% в августе против 9,08% – в июле. Таким образом, можно говорить о некотором улучшении имиджа алтайского губернатора в глазах пользователей социальных сетей.
Что касается Сибирского федерального округа (СФО), то наиболее ругаемым стал руководитель Хакасии Валентин Коновалов, а самым восхваляемым – губернатор Омской области Александр Бурков.
Доля позитивных упоминаний:
Доля негативных упоминаний:
По общей медийности (количеству упоминаний в соцсетях) Виктор Томенко занял седьмое место по СФО и 55 – по РФ, потеряв две позиции в рейтинге. Стоит отметить, что из всех глав сибирских регионов лишь четверым удалось улучшить свои позиции: избавившемуся от приставки «врио» губернатору Иркутской области Игорю Кобзеву (4 место по РФ, +8 позиций), губернатору Кузбасса Сергею Цивилёву (22 место, +14 позиций), главе Тывы Шолбан Кара-оолу (43 место, +13 позиций) и омскому губернатору Александру Буркову (59 место, +10 позиций).
На 83 месте по РФ и последнем – 10-м – по СФО остался глава Республики Алтай Олег Хорохордин, чьё положение не изменилось. Губернатор Новосибирской области Андрей Травников потерял две позиции рейтинга, губернатор Томской области Сергей Жвачкин – четыре, глава Хакасии Валентин Коновалов – шесть, а губернатор Красноярского края Александр Усс – 13 позиций.
Доля как положительных, так и негативных упоминаний губернатора Алтайского края Виктора Томенко в соцсетях в июле выросла