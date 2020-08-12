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Что думают пользователи соцсетей о сибирских губернаторах

Новости
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Губернатор Алтайского края Виктор Томенко занял седьмое место в рейтинге глав сибирских регионов, упоминаемых пользователями в позитивном ключе, и восьмое – в аналогичном рейтинге негативных упоминаний. Таковы результаты исследования Центра политической конъюнктуры.

Доля позитивных упоминаний Виктора Томенко в публикациях в социальных сетях в августе 2020 года составила 6,45%. Это практически в полтора раза больше, чем в предыдущем месяце (4,07%). Что касается негативных упоминаний, то их доля незначительно подросла: 9,43% в августе против 9,08% – в июле. Таким образом, можно говорить о некотором улучшении имиджа алтайского губернатора в глазах пользователей социальных сетей.

 
Главы регионов соцсети (август)
Infogram
Авторы исследования отмечают, что в целом по РФ заметно изменилось распределение сообщений по площадкам. Почти на 6% увеличилось количество сообщений во «ВКонтакте», на 2,2% уменьшилось количество сообщений в «Одноклассниках». На 4% снизилось в Facebook и на 3,75% в Twitter.

Как относятся пользователи соцсетей к губернаторам регионов Сибири

Что касается Сибирского федерального округа (СФО), то наиболее ругаемым стал руководитель Хакасии Валентин Коновалов, а самым восхваляемым – губернатор Омской области Александр Бурков.

Доля позитивных упоминаний:

  • Александр Бурков (Омская область) – 13,88%;
  • Александр Усс (Красноярский край) – 9,73%;
  • Сергей Жвачкин (Томская область) – 9,67%;
  • Андрей Травников (Новосибирская область) – 9,17%;
  • Игорь Кобзев (Иркутская область) – 9,02%;
  • Олег Хорохордин (Республика Алтай) – 7,79%;
  • Виктор Томенко (Алтайский край) – 6,45%;
  • Сергей Цивилёв (Кемеровская область) – 5,91%;
  • Валентин Коновалов (Республика Хакасия) – 4,89%;
  • Шолбан Кара-оол (Республика Тыва) – 4,65%.

Доля негативных упоминаний:

  • Валентин Коновалов (Республика Хакасия) – 21,08%;
  • Сергей Жвачкин (Томская область) – 20,16%;
  • Олег Хорохордин (Республика Алтай) – 13,55%;
  • Шолбан Кара-оол (Республика Тыва) – 13,04%;
  • Сергей Цивилёв (Кемеровская область) – 10,74%;
  • Александр Усс (Красноярский край) – 10,13%;
  • Игорь Кобзев (Иркутская область) – 9,76%;
  • Виктор Томенко (Алтайский край) – 9,53%;
  • Андрей Травников (Новосибирская область) – 8,95%;
  • Александр Бурков (Омская область) – 7,82%.

Медийность сибирских губернаторов в соцсетях

По общей медийности (количеству упоминаний в соцсетях) Виктор Томенко занял седьмое место по СФО и 55 – по РФ, потеряв две позиции в рейтинге. Стоит отметить, что из всех глав сибирских регионов лишь четверым удалось улучшить свои позиции: избавившемуся от приставки «врио» губернатору Иркутской области Игорю Кобзеву (4 место по РФ, +8 позиций), губернатору Кузбасса Сергею Цивилёву (22 место, +14 позиций), главе Тывы Шолбан Кара-оолу (43 место, +13 позиций) и омскому губернатору Александру Буркову (59 место, +10 позиций).

На 83 месте по РФ и последнем – 10-м – по СФО остался глава Республики Алтай Олег Хорохордин, чьё положение не изменилось. Губернатор Новосибирской области Андрей Травников потерял две позиции рейтинга, губернатор Томской области Сергей Жвачкин – четыре, глава Хакасии Валентин Коновалов – шесть, а губернатор Красноярского края Александр Усс – 13 позиций.

Как оценивают деятельность алтайского губернатора пользователи соцсетей

Как оценивают деятельность алтайского губернатора пользователи соцсетей

Новости

Доля как положительных, так и негативных упоминаний губернатора Алтайского края Виктора Томенко в соцсетях в июле выросла

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Автор: Политсиб.ру

Фото: Олег Укладов

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